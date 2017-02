– Vi må slutte å lure på om vi skal styrke legevakta eller ikke

– At arbeidet som skulle igangsettes for snart ett år siden fortsatt ikke er igangsatt er for dårlig. Dette arbeidet er på overtid. Nå må vi slutte å lure på om vi skal styrke legevakta eller ikke. Med det vi visste fra før, og med ytterligere advarsler fra sykepleierne i fredagens Altaposten, kan det ikke være tvil om at beredskapen er for dårlig, sier Trine Noodt i Alta Venstre.

Slår alarm om hardt presset legevakt Alene på vakt i Finnmarks største by må sykepleierne håndtere hjerteinfarkt, traumepasienter, ulykkeskader og psykiatritilfeller.

I fredagens Altaposten slo de erfarne sykepleierne, Hege Holmgren og Jenny Marie Rasmussen, ved legevakta i Alta alarm om den svake beredskapen. Særlig nattestid oppleves det som ubehagelig å være på vakt alene som sykepleier i Finnmarks største by, mens legen ligger hjemme og sover.

– Det er jo de mest alvorlige tilfellene som kommer inn om natta, sa Holmgren som ikke nølte med å kalle beredskapen døgnet rundt som uforsvarlig. Også på Facebook har folk i helga kommentert saken og mange er sjokkerte over hvor tynn beredskapen er i en by med 20.000 innbyggere.

- Alta må få sykehus Får du hjertestans i Alta på natta, kan legen måtte vekkes før du får hjelp.

Situasjonen er på ingen måte ny, selv om utfordringene tårner seg opp for hvert år. Altaposten omtalte også i fjor vinter beredskapen på legevakta i Alta. 24. april 2016 var saken et tema i kommunestyret, hvor det ble vedtatt at det skulle oprettes en arbeidssgruppe, bestående av legerepresentanter og representanter fra Alta kommune. De skulle finne ut hvorvidt en styrking av legevakta er nødvendig og tidspunkt for når en eventuell endring finner sted. Også organiseringen og godtgjøring av beredskapen skulle det finnes ut av. Arbeidet skulle være klar til fremlegging for administrasjon og politikere ved utgangen av 2016.

Første møte i mars

To måneder etter at et ferdig arbeidet skulle legges frem, har man fortsatt ikke hatt det første møtet.

– Vi har det første møtet nå i mars. Vi skjønner at det er en fortvilet situasjon for de som jobber på legevakta og vi er enige i at dette haster, sier hovedutvalgsleder for helse i Alta kommune, Kristin Jensen (Ap), som også skulle sitte i gruppa.

Hun forklarer at årsaken til at arbeidet fortsatt ikke er igangsatt, er lønnsforhandlingene mellom fastlegene og Alta kommune.

– Dette har ikke vi politikere noe med, men det stemmer at det handler om avtalen mellom fastlegene og kommunen som skulle revideres i 2016. I påvente av at denne avtalen skulle komme på plass har man avventet arbeidet med å finne ut hvordan legevakta skulle organiseres, sier Jensen, som sikter til at når legevakta skal utredes vil avlønning og avtaler om turnuser være aktuelle.

– Derfor blir dette rett rekkefølge.

- Kan ikke love styrking av legevakta

Kenneth Johansen skal styre arbeidsgruppa fra legenes side, men er på vinterferie og utilgjengelig for kommentar. I sakspapirene fra kommunstyret i april i fjor, kommer det frem at Venstre og Kystpartiet, i motsetning til de andre partiene, ønsket et annet forslag enn det som var rådmannens innstilling, og som også ble vedtatt. De ønsket at arbeisgruppa skulle settes i gang med utgangspunkt at legevakta skal styrkes og at gruppa skulle finne tidspunkt for når styrkingen skulle skje.

Ole Steinar Østlyngen sa til altaposten.no i helga at Arbeiderpartiet ikke kunne love noen styrking, men at de ville lytte til fagfolkene. Det samme sier Jensen.

– Vi må jo avvente hva fagfolkene i gruppa kommer frem til, men det er jo klart at noe må gjøres. Vi er utrolig sårbare i Alta, fastslår Jensen, som i fredagens avis kunne fortelle at Ap lokalt har styrket presset mot helseminister Bent Høie.

Må ta ansvar sjøl

Trine Noodt mener legevakta er et område hvor man ikke kan sitte på gjerdet og vente på hjelp fra andre.

– Det er flott at trykket om sykehus opprettholdes, og det arbeidet skal selvfølgelig pågå hele tida. Men nå må vi få på plass bedre beredskap på legevakta og det arbeidet har vi lokalt ansvaret for, sier Noodt.

– Hva med å få Staten på banen til drift av legevakta?

– Jeg er helt enig i at vi også kan be om medfinansiering fra Staten, all de tid vi står uten sykehus. Men vi må uansett sjøl ta ansvar.

Også i Alta SV er alarmklokkene gått etter fredagens oppslag i avisa.

– Noe må gjøres og det raskt, kommenterer leder Otto Erik Aas.