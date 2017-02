Toppkandidaten til SV i Finnmark, Kirsti Bergstø, håper Alta legger vekk planene om akuttilbud på sykehusnivå og heller støtter opp om en politikk der det sikres likeverdige tjenester uavhengig av befolkningsmengde.

– Så Hasvik med 1000 innbyggere bør ha samme tilbud som Alta med 20.000 innbyggere?

– Vi som politikere må gi trygghet at alle skal få sykehushjelp raskt uavhengig av om det bor 1000 eller 20.000 innbyggere på stedet. Med sykehus i Hammerfest og Kirkenes er ambulansetjenesten, og da spesielt luftambulansetjenesten, særdeles viktig. På samme måte må vi politikere utvikle Alta Nærsykehus slik at folk i Alta får hjelp her, klargjør Bergstø.

– Men du er klar over at Alta Nærsykehus ikke planlegges for noen akuttfunksjoner på sykehusnivå?

– Er det slått fast? Uansett vil ikke jeg gå inn i en valgkamp og lure velgerne i Alta med å komme med uklare meldinger om at akuttsykehuset i Hammerfest bør flyttes til Alta. SV står på at sykehuset skal være i Hammerfest, og at vi må sørge for linjer som gjør at pasientene fra Alta kommer seg raskt til sykehuset når minuttene teller i forhold til liv og helse, klargjør Bergstø og legger til:

– Vi har ikke nektet å diskutere sykehussaken på årsmøtet. Det vi sa nei til var et forslag fra Alta SV om at vi skulle ta stilling til utredningen fra Oslo Economics (OE) som grunnlag for videre behandling av sykehusstrukturen.

Toppkandidaten til SV forteller at styret har diskutert rapporten fra OE, og at det er en krevende rapport, som ikke egnet seg som årsmøtesak.

– Toppolitikerne fra Venstre og Frp har lovet velgerne i Alta støtte til sykehus. De er regjeringsparti og støtteparti til regjeringen, og nå bør Altaposten og andre spørre hva de har gjort for å følge opp lovnadene som er titt. De lurer velgerne, og får gjøre det uten å bli stilt til veggs.