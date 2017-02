Lei av debatten om båten

– Ikke gjør Vargsundxpressen til en strid mellom Alta og Hammerfest, sa et synlig oppgitt Hammerfest SV under partiets fylkesårsmøte lørdag.

– Det er ingen her i salen som er i mot hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest, men vi kan ikke løfte fram og frede ei enkeltrute, sa Ingrid Petrikke Olsen, som også sitter i fylkesstyret.

Kan ramme andre

Fylkeskommunen er økonomisk presset, sa Olsen, og sa at går man til vern av en enkeltrute, så vil det kunne ramme samferdsel på strekninger som mangler de alternativer som byene i vest tross alt har. Andre sa det mer direkte.

– Jeg er dritt lei. Ikke båten, men debatten, sa Reidar Johansen, også fra Hammerfest SV.

Fra dag til natt

Johansen sa at da ruta startet, så var det andre som mistet sitt tilbud. Det ble som natt og dag, sa han.

– Det er farlig å løfte fram ei enkeltrute.

– Vi må ikke binde ned fylkestingspolitikerne våre på denne måten. Vi må være smarte, sa Johansen.

Støtt Alta

Det rydde inn uttalelser under selve årsmøtet, men heteste potet lå klar på forhånd. Det var Alta SV som ba årsmøtet støtte opp under Vargsundxpressen, samt støtte permanent rute fordi rutetilbudet utløper etter prøveperioden nå i 2017. Uttalelsen vektlegger hvor helsemessig trygt det er for altaværingene å ha en hurtigbåt til Hammerfest.

Les uttalelsen her: Støtt Vargsundxpressen Alta SV ber Finnmark SV støtte opp under Vargsundexpressen:

Skummel misfortåelse

– Det er skremmende at noen i salen ikke forstår at Vargsundxpressen er viktig for 20.000 altaværinger, sa Hege Foss Westgård fra Alta. Og selv om det ble oppklart som en trolig misforståelse at noen i salen skulle mangle evne til å forstå det, så kom poenget fra Alta SV tydelig fram. Sennaland er ofte værstengt, og da er man ille ute hvis man må på sykehus.

– Jeg tror stemmen fra Hammerfest hadde vært en annen dersom sykehuset lå i Alta, sa Otto Erik Aas.

Unngå låsing

– Ingen er i mot båten, men vi har kanskje ikke penger nok til alt vi vil i fylkeskommunen, sa Johnny Ingebrigtsen. Han sa han hadde mer tro på å omforene uttalelsen fra Alta. Ved å unngå låsing opp mot enkeltrute, kunne man få til en uttalelse hvor samferdsel og felles pengepott ble sett under ett, i samarbeidets ånd i stedet for i konfliktens, mente han.

Kirsti Berstø fikk tilnærmet siste ord, da hun minnet om at nettopp SV jobbet ivrig for god kommunikasjon mellom Alta og Hammerfest.

Gir trygghet

– Jeg vil ikke avvise uttalelsen fra Alta SV. Det er positivt å ha en god båttransport, det gir trygghet, sa Bergstø, som summerte stemningen da hun på linje med Ingebrigtsen, Olsen, Johansen med flere mente det var klokt å se totalen under ett.

– Det er for krevende å se på båtrute for båtrute, sa hun.

Om årsmøtet til Finnmark SV velger å ta vedta uttalelsen fra Alta SV, eller om de avviser den eller sender den til styret for omforening, blir klart søndag.