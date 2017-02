Reinpolitiet hadde kontroll lørdag og søndag. Etter lørdagens kontroll fikk tre gebyrer for manglende hjembruk, mens en fikk forenklet forelegg for manglede kjennetegn.

En ble også anmeldt for å kjøre en uregistrert ATV.

Søndag var de på plass i Talvik. To ble anmeldt for kjøring utenfor løype, mens tre fikk gebyr for manglende hjelmbruk.