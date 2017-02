Alta Brannvesen rykket litt etter klokken 16 lørdag ut på melding om bilbrann ved Kronstad camping i Alta.

De meldte litt senere at de var ankommet stedet, og at de fant en bil i brann slik opplysningene gikk ut på. De startet slukkeinnsats, og lyktes kort tid senere med å få brannen under kontroll.

– Alta Brannvesen har slukket brannen. Brannvesenet returnerer, meldte de en stund før klokken 17 lørdag.