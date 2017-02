Støtter beboerne i svingen

Beboerne i den farlige svingen ved Brødrende Andersen på Alta Sentrum får solid støtte fra Midtbakken grendelag.

– Her er det snakk om trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter, og vi har nå skrevet et brev til kommunen hvor vi har lagt ved kartutsnitt med inntegnet siktelinje. Vider har vi lagt ved et foto som er tatt på stedet, sier leder for Midtbakken grendelag, Odd Gunnar Knutsen.

Bakgrunnen er at beboerne på stedet har gjort flere henvendelser til Alta kommune vedrørende de trafikkfarlige forholdene. Altaposten har før skrevet om saken (senest 25. januar 2017), men beboerne føler at de ikke når fram med sine klager, og nå har altså Midbakken grendelag etter en grundig gjennomgang valgt å gi sin støtte.

Uforståelig av kommunen

– Vi støtter fullt opp om beboernes klager på de trafikkmessige forhold i den omtalte svingen. Alta kommune har tidligere selv beskrevet forholdene som dårlig tilrettelagt for fotgjengere og syklister og i tillegg dårlig sikt i kurven, og grendelaget har problemer med å forstå at kommunen nå kan konkludere med at forholdene er akseptable uten at noen av tiltakene er fulgt opp, sier lederen.

Grendelaget ber kommunen ta saken opp til ny vurdering med sikte på iverksetting av nødvendige tiltak som ivaretar sikkerheten for trafikantene på Nordre Ringvei, spesielt de myke trafikantene. De ber også om tilbakemelding vedrørende kommunens videre behandling av saken.

Triller utfor

I brevet til Drift- og utbyggingsetaten viser grendelaget til at beboerne har pekt på flere farlige forhold, blant annet faren forbundet med en usikret murkant, hvor det har vært flere tilfeller med biler som har kjørt eller trillet utfor kanten. Videre peker de på vannproblemene som følge av alt smeltevannet som renner ned på veien, og som legger seg i innerkurven, svingens laveste punkt.

– I tillegg er det dårlig sikt i kurven, og lange perioder om vinteren med dårlig fremkommelighet på grunn av mye snø og sørpe i innerkurven, sier lederen at de har poengtert i brevet. Brevet siterer også planmyndigheten, som selv har beskrevet flere uheldigheter knyttet til denne svingen.

Forverres om vinteren

– Planforslaget skisserer gode løsninger som skal ivareta trafikksikkerheten for de myke trafikantene, så ser det ut som det hele har stoppet opp, sier Odd Gunnar Knutsen.

De problematiske trafikkforholdene forverres ytterligere på vinterstid, heter det fra Midtbakken grendelag.

– Nordre Ringvei er en blindvei, det vil si at brøytebilene alltid kommer inn fra krysset med Maskinsvingen. Det gjør at snøen evtentuelt sørpa fra veibanen legges inn i innerkurven, altså mot muren. Dette fører til en betydelig innsnevring av veibanen.

– Gående, syklende og folk med barnevogner som kommer i innerkurven risikerer å bli klemt opp mot muren, sier lederen.