Ligger og «vaker»

Den 4. april står Bjørn Arne Føleide og Espen Ottem for tredje gang på startstreken for verdens hardeste kiterace, Varanger Arctic Kite Enduro. Her kjemper de mot rundt 40 andre lag om VM-tittelen i langdistanse kiting.

– Målet vårt er som i fjor, å avslutte med stil. Da klarte vi det ikke, men i år skal vi, sier Bjørn Arne og Espen.

For mye snadder?

For Team Alta endte fjorårets VAKE med at de ga seg på sjekkpunkt Stjernevann i Tana.

– Været var for tøft og krevende, sier karene om årsaken til at de så seg nødt til å kaste inn håndkle og kite og mistenkelig mye annet. Fra arrangørhold meldes det nemlig om grunn til å tro at gutta hadde pakket litt vel mye comfort i pulkene.

– I år vet vi at Team Alta blant annet har oppgradert kiteparken sin, så vi har troa på at tredje runde blir bra, sier Anna S. Rognmo, kommunikasjonssjef for VAKE.

Dratt av vinden

VAKE starter 4. april i Berlevåg og målgang finner sted i Vardø. På veien skal lagene innom Båtsfjord, Tana, Nesseby og Vadsø. Rundt 40 lag fra 15 nasjoner stiller til start. Publikum får med seg løpet ved å møte på sjekkpunktene, samt følge arrangørens trackingside. I år er det niende gang VAKE arrangeres. Interessen samt det sportslige nivået har økt år for år, sier arrangøren.

Espen Ottem og Bjørn Arne Føleide var begge blant pionerene innenfor kitemiljøet i Alta og Vest-Finnmark.