- Kan ikke love styrking av legevakta

Gruppeleder for Alta arbeiderparti og leder i økonomiutvalget, Ole Steinar Østlyngen, kan ikke berolige Altas befolkning med at legevakta blir styrket utover den ene sykepleieren som er på vakt på natta.

- Jeg kan ikke love noe på stående fot, sier han til Altaposten.

- Men situasjonen er vel ikke grei?

- Nei, den er langt fra grei og vi vil selvfølgelig lytte til fagfolkene når de kommer med sine anbefalinger, sier Østlyngen. Det er satt ned en arbeidsgruppe med politikere og leger og ifølge kommuneoverlege Frode Øvrejord jobbes det på spreng med å finne finansiering til en tilstedeværende lege på natt.

Slår alarm om hardt presset legevakt Alene på vakt i Finnmarks største by må sykepleierne håndtere hjerteinfarkt, traumepasienter, ulykkeskader og psykiatritilfeller.

Fredag beskrev to erfarne sykelpleiere situasjonen på legevakta. Akuttsykepleier Hege Holmgren sa rett ut at hun vurderer bemanninga som uforsvarlig hele døgnet, mens Jenny Marie Rasmussen kunne fortelle at hun ikke lenger går nattevakt fordi det ikke føles greit grunnet det store ansvaret man som alene sykepleier må bære. En påstand Holmgren støttet helhjertig.

- Det er jo de mest alvorlige tilfellene som kommer inn om natta, sa Holmgren, og viste til hjertepasienter, traumepasienter og alvorlig psykatri. Også veldig syke småbarn, med oppskakede foreldre som skal beroliges er blitt hverdagskost.

Legevakta i Finnmarks største by har ikke tilstedeværende lege på vakt, noe som betyr at èn sykepleier står med ansvaret for en stadig økende mengde alvorlig syke pasienter nattestid. Lege ringes opp ved behov og må da komme hjemmfra.

Ettersom Alta står uten sykehus er det et enormt trykk med alvorlig syke mennesker på legevakta. Jenny Marie Rasmussen mente tiden er inne for at Staten bidrar mer til den kommunalt driftede legevakta. En påstand hovedutvalgsleder for helse i Alta Kristin Jensen sa seg helt enig i fredag.

Leder i Alta SV sier lørdag ettermiddag på en sms til Altaposten at situasjonen ikke er bra og at noe må gjøres.

- Vi skal drøfte saken snarest. Vi vil opplagt ha en bedre beredskap, også på natt. Og vi må se om vi kan finne en rask løsning, sier Otto Erik Aas, som satt i årsmøte da Altaposten tok kontakt.

Ole Steinar Østlyngen, som Altaposten snakket med på telefon fredag, var meget klar på at partiet aldri kommer til å slutte å jobbe for akuttjenester, altså sykehustjenester, til Alta.

- Uavhengig av hva som skjer i Hammerfest og Kirkenes, så er vi bare nødt å få på plass akuttjenestertjenester.

Kommuneoverlege Frode Øvrejord kunne i fredagens avis fortelle at det ligger an til en tilstedeværende lege som kan sove på legevakta når legevakta er ferdig utbygd om ett års tid.

- Men dette er fortsatt ikke vedtatt, så jeg kan ikke med sikkerhet si om det blir en realitet, sa Øvrejord til Altaposten.