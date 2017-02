Alf skulle bare fikse det tette avløpet...

Etter fire uker på sykehus og fire operasjoner synes Alf Loraas det er på sin plass å oppfordre folk til å være meget varsom ved bruk av avløpsåpner. Loraas skulle åpne et tett avløp i en fjøskjeller og brukte Mudin, slik han har gjort i mange år. Det er vanligvis et veldig effektivt middel mot tette avløp, men denne gangen var det veldig tett. Han skylte masse vann i avløpet og etter et par dager måtte han ta stakejobben likevel. Han åpnet vannlåsen og det rant ut til vann på gulvet – trodde han. Det var ingen lukt og ingen farge på væsken. Men det som rant ut var rester av avløpsåpneren.

– Jeg satt med det ene kneet i gulvet mens jeg jobbet, og jeg kjente at det stakk litt i foten, men ikke mer enn at jeg trodde det var det ujevne gulvet og en uheldig arbeidsstilling som forårsaket dette, forklarer han.

Etseskade

Etter et om lag et par timers jobbing var avløpet åpent og Loraas gikk inn for å ta seg en dusj. Da oppdager han at foten var helt svart fra kneet og ned til ankelen, men aller verst på kneet.

– Jeg dro på legevakten og legen mente dette var en bakterieinfeksjon,. Jeg hadde jo holdt på med avløpet og fikk antibiotika mot dette, forteller han videre.

Dagen etter oppsøkte han fastlegen sin på Elvebakken. På skiftestua ser sykepleierne at dette ikke er en bakterieinfeksjon, men en etseskade. Da husker han på at han hadde brukt avløpsåpner et par dager før. Dermed bar det rett til UNN i Tromsø, hvor han fikk «førstehjelp» mot skaden – ett døgn etter at skaden oppstod. En drøy time skylling for å få vekk alle rester av avløpsåpner i sårene.

– På legevakten i Alta hadde verken legen eller sykepleieren sett slike skader før. Derfor hadde avløpsåpneren etset i et døgn, og skaden hadde nådd helt inn til beinet, sukker han.

Operasjoner

Han ble lagt på operasjonsbordet og fikk transplantert ny hud til området som var skadet – hentet fra låret.

– Denne operasjonen var ikke vellykket, det virket som det fortsatt etset i såret. Huden festet seg ikke og jeg måtte igjennom en transplantasjon til, forteller han.

Denne gangen ble det hentet ny hud fra Loraas’ overarm.

– De måtte fjerne alt og begynne på nytt. Noen dager med vakumbandasje, som skulle suge ut alle rester som kunne være igjen i såret – så operasjon. Denne gangen hentet legen både hud og fett fra overarmen, noe som har resultert i at jeg har «verdens tynneste» overarm, smiler han, trass i den tragiske situasjonen.

Fire operasjoner har det blitt, med påfølgende smertefull rekovalenstid.

Fysioterapi

Nå er det sårskift annenhver dag og han opplever fortsatt noen små komplikasjoner. Foten er fortsatt hoven. Nå venter 8–9 uker med fysioterapi for at han skal kunne bøye foten igjen – om lag 10 prosent i uken til han har full bevegelighet. Han må være veldig forsiktig med den nye huden slik at den får tid til å feste seg skikkelig, og han vil i fremtiden alltid måtte beskytte området mot kulde.

– Denne vinteren er jo ødelagt, det er helt uaktuelt med både ski og scooter slik foten er nå, fastslår han.

God oppfølging

Loraas sier han har fått god oppfølging i etterkant av ulykken, både fra fastlegen på Elvebakken og fra UNN i Tromsø.

– For min del ble skaden kanskje større enn den strengt tatt hadde trengt å bli fordi verken legen eller sykepleieren kjente igjen hvordan en etseskade er da jeg oppsøkte legevakten, sier Loraas.

Den tykke kjeledressen og ullongsen er behørlig kastet etter anbefaling fra legen. Rester som eventuelt kunne blitt igjen i klærne, kan fortsatte å etse.

Produsenten ble oppmerksom på Loraas’ skade og de har vært med en oppmerksomhet til han.

– Produktet er godt merket, og jeg kommer til å fortsette med å bruke Mudin. Det er et godt produkt – det tar jo både hud og hår, sier han med en stor dose galgenhumor.

– Dette er ikke produsentens feil, det var jeg som var tankeløs, jeg burde husket at jeg hadde hatt Mudin i avløpet, sier han.

Følg bruksanvisningen

Mudin produseres av Norenco AS og har vært på markedet i om lag 30 år og selges i flere land. Arne Haukland har aldri tidligere hørt at noen har skadet seg ved bruk av Mudin.

– Det er jo fryktelig leit når det skjer ulykker som dette, sier Haukland.

– Dette er et godt produkt og det er viktig å bruke det riktig. Produktet er mettet, så det er ikke mulig å tilsette lukt eller farge, forklarer han.

Loraas oppfordrer alle som bruker avløpsåpner til å være ekstra oppmerksomme og utvise forsiktighet. Produktene finnes over alt i dagligvaren, men de er ikke til å spøke med. Også legene bør vite hvordan slike skader ser ut.

– Og husk for all del å være ekstra nøye med skylle godt etterpå, sier han.