– Rett og slett dårlig gjort

– Jeg syns dette var et godt vitnesbyrd på hvordan tilstanden tydeligvis er i Finnmark. Her setter båtfører Børge Lunga Pedersen fingeren på et mulig problem i samhandlingen mellom beredskapsaktørene i dette fylket, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet RS.

RS Vekteren patruljerer våre fjordstrøk med 25 frivillige fra Alta Sjøredningskorps. Nylig gikk skipper Børge Lunga Pedersen ut og beklaget at de alt for sjelden kontaktes av nødetatene.

Tar det meste

– Er det juridiske eller andre formelle hindre for å benytte Alta sjøredningskorps ved akutte tilfeller på sjø?

– Nei. Åtti prosent av de redningsoppdrag på sjø som initieres av Hovedredningssentralen i Norge, løses av redningsskøyter. Halvparten av våre 50 skøyter er frivillig bemannet, sier Frode Pedersen. Som kjent har vi kun RS Vekteren i Altafjorden, og da kun med frivillig mannskap.

– Båtfører Børge sier at de ikke kontaktes når alarm går. Din kommentar til det?

Dårlig gjort

– Hvis realiteten er slik som beskrevet i de eksemplene Børge bruker i sin ytring, og ut i fra min egen kjennskap til situasjonen hos dere, så mener jeg at beredskapen i Finnmark må gå i seg selv. Så lenge vi sitter på så fantastiske ressurser som det RS Vekteren har, så er det dårlig gjort at de ikke blir brukt. Her oppfordrer vi de ansvarlige aktørene til å gå inn i de eksemplene som Lunga Pedersen nevner, og analysere jobben som ble gjort. Det kan ligge mye læring og selvinnsikt i en slik prosess, sier kommunikasjonssjefen.

– Dere varsler tiltak?

Kaller inn til møte

– Ja. På bakgrunn av det som nå har kommet opp, så ble det i dag fredag 24. februar tatt initiativ fra oss og Hovedredningssentralen. Vi vil sammen kalle inn samtlige beredskapsaktører i Finnmark til et møte, hvor ressursene til Redningsselskapet blir grundig presenteret. Her vil også rutinene bli studert og gjennomgått, sier Pedersen. Han sier at mange aktører skal inn, slik at møtet vil finne sted i starten av mai.