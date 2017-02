– Et godt drevet korps

– Å si fra om problemet utad, til folk flest og særlig til nødetatene, er noe mange av oss i Alta Sjøredningskorps har tenkt på og snakket om lenge, sier båtfører Børge Lunga Pedersen.

Han har fått mye tilbakemelding fra så vel media som publikum for sitt innspill på sosiale medier for noen dager siden. Båtføreren tok der opp to konkrete eksempler hvor RS Vekteren kunne bidratt på aller beste vis, og spurte hvorfor i all verden de ikke benyttes.

Kort scramletid

– Alta Sjøredningskorps er et meget godt drevet korps. Bruk dem mer aktivt, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet RS. Hans beskjed går til politiet, til brannvesenet og til helsevesenet, til AMK og 110 og 120 sentralen.

– Alta har et meget operativt fartøy og mannskap. Scrambletiden på 20 minutter er også svært bra, og godt innenfor vår standard på mellom 15 og 30 minutter, sier han.

Mer aktiv bruk

Båtfører Børge Lunga Pedersen er glad for tilbakemeldingen fra ledelsen i Redningsselskapet, men understreker at deres interesse langt i fra er ny. Redningsselskapet sentralt har bestandig arbeidet hardt for at de lokale sjøredningskorpsene skal brukes mer aktivt av nødetatene, sier han.

– Mitt poeng er at folk må vite om oss, og bruke oss, sier Børge, og sier at de som i dag bruker korpset mest aktivt, er båtfolket.

– Vi har også god dialog med Hovedredningssentralen Nord, og opplever at de tar kontakt, sier Børge, som er en av seks frivillige båtførere i Alta Sjøredningskorps.

Får tillatelse

Totalt har korpset 25 frivillige, og dekker Altafjorden til ut forbi Loppa og Hasvik samt mot Hammerfest. Redningsskøyta er parat hele året, døgnet rundt. Børge roser arbeidsgiverne i Alta, som lar ansatte få dispensasjon til å gjøre frivillig innsats på og ved sjøen.

– Arbeidsgiverne viser utrolig stor forståelse for viktigheten av arbeidet, sier skipperen, som har vært med i korpset i drøye fem år.

Kjemperessurs

– Når etatene har til disponsisjon så nytt og moderne materiell som i Alta, så burde de se på det som en kjemperessurs, sier kommunikasjonssjefen i Redningsselskapet.

– Alta har en fantastisk grad av lokal frivillighet, knyttet til beredskapen til sjøs. Derfor syns jeg man skal være seg denne ressursen bevisst, sier han.