– 20-tallet mulig

I helgen hadde Finnmark Senterparti årsmøte. Ifølge partiets toppkandidat ved høstens stortingsvalg ble det et historisk møte.

– Både stemningen og antall deltakere var rekordstor. Jeg kan i alle fall ikke huske at vi har vært nær 40 delegater på et årsmøte i Finnmark Senterparti, og stemningen gikk i taket straks vi var i gang med å stake ut politikk og organisering, sier 1. kandidaten til Senterpartiet i Finnmark, Geir Iversen.

Motstemme

Han tror det politiske Norge kun har sett starten på et Senterparti som bygger politiske muskler for å bli sentral i påvirkningen av Finnmark.

– Vi er blitt motstemmen til regjeringens enorme sentraliseringsiver. Reformene som spenner bein på distriktene og bygdene kommer så tett at folk flest er skremt. Skal vi kunne ta i bruk hele Norge, at det skal bo folk også i de små kommunene i Finnmark, må vi ha et sterkt Senterparti, slår Iversen fast.

Aldri tidligere har Senterpartiet vært i nærheten av realisme i forhold til stortingsmandat i Finnmark. Nå tror han både Høyre og Frp bør ikke seg bakover i feltet for å se Senterpartiet komme stormende.

– En journalist mente at vi kun nå 10-12 prosents oppslutning i Finnmark. Mitt svar var at han var pessemistisk på våre vegne, og at 20-tallet var mulig, sier hasvikingen som i så fall vil bli Senterpartiets første stortingskandidat fra fylket lengst nord.

Har roet ned

Han tror både bønder og fiskere vil velge Senterpartiets stemmeseddel. Dagens regjering har gjord det vanskelig for de små i landbruket, og har delt kystens rettigheter til de med kapital.

– Skal vi overleve langs kysten må rettighetene og kvotene tilbake til befolkningen. I dag er det helt håpløst. Sist jeg sjekket så kostet en kvote for en 11-meters båt to millioner kroner. Hvilken ungdom kan skaffe egenkapital til å få lån, og eventuelt overleve når lånet skal betales tilbake, sier toppkandidaten til Senterpartiet.

Han tror regjeringspartiene vil få en stygg smell på kysten, noe som vil passe Senterpartiet godt. Det betyr større sjanse til en rød-grønn regjering og reversering av sentraliseringen. Det viktigste er at en rød-grønn regjering etter hans oppfatning vil tilbakeføre ressursene til kystbefolkningen.

– Kanskje er ikke 20 prosents oppslutning helt realistisk. Håpet er der, og det vil gi makt, men det bør i alle fall være realistisk å nå en tosifret prosentvis oppslutning i Finnmark, mener Geir Iversen.

God måling

Kun syv måneder før valget stuper Ap med hele 5,5 prosentpoeng på Dagens Næringslivs februarmåling. Det er dårlig nytt for Iversen og Senterpartiet når hovedsamarbeidspartner vakler. Målingen, utført av Sentio, viser at Ap får en oppslutning på 30,2 prosent. Det er under valgresultatet fra 2013 – et resultat som endte med at partiet måtte ut av regjering.

– Det var ikke bra med tanke på rød-grønn regjering, men denne målingen viser at Senterpartiet hentet nye velgere. Vi tror at gode tall på nasjonale målinger også forteller om en trend her i Finnmark, sier Iversen.

Senterpartiet går fram 2,1 prosentpoeng og havner over 11 prosent. Det er ikke nok til å berge rød-grønt flertall som ville gått til Høyre, Frp, Venstre og KrF om målingen hadde vært valgresultat. Høyre går fram 0,9 prosentpoeng til 23,7 prosent. Frem går også Frp, med 2 poeng til 14,1 prosents oppslutning. Venstre kommer over sprerregrensen med 5,3 (+1,0). KrF opplever nedgang, men kun ned 0,1 prosentpoeng til 5,3 prosent.

Rødt går ned 1,1 til 1,7, SV går ned 1,2 til 3,9, mens MDG går opp 0,6 til 2,2.