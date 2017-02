Veksten fortsetter

Innbyggertallet i Alta passerte 20.000 i 2015, men utviklingen for vekstsenteret fortsetter. I fjor økte tallet med 349 personer og er nå oppe i 20.446, viser statistikken fra SSB. Både fødselstall og innvandring har vært viktige årsaker til økningen de siste årene.

Veksten i Alta er hovedgrunnen til at også folketallet i Finnmark øker, med 391 personer.

Det er likevel to langt mindre kommuner som har prosentvis størst økning, nemlig Båtsfjord med 2,5 prosent og Loppa med 1,8. I Loppa har de hatt plusstall den siste tiden og økte fra 951 til 968. Det gjør at de holder Nesseby bak seg som Finnmarks minst folkerike kommune, og er nesten er på nivå med Berlevåg.

I Kautokeino har det vært nedgang i 2016 på 18 personer, noe som utgjør 0,6 prosent.

Hammerfest holder koken som vekstsenter i Finnmark med en økning med 0,7 prosent, eller 72 personer. Sør-Varanger har imidlertid hatt en negativ spiral med en tilbakegang på 28, noe som tilsvarer 0,3 prosent.

Ved årsskiftet var totalt 5.258.317 mennesker bosatt i Norge. Det er en økning på 44.300 personer. Omkring to tredeler av veksten skyldes nettoinnvandring. Akershus fylke hadde den største prosentvise veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Her er tallene for Finnmark per 1. januar.

Finnmark 76.149 (+0,5)

Vardø 2.104 (-1,5)

Vadsø 6.154 (-0,1)

Hammerfest 10. 527 (+0,7)

Kautokeino 2.938 (-0,6)

Alta 20.446 (+1,7)

Loppa 968 (+1,8)

Hasvik 1.037 (-1,6)

Kvalsund 1.027 (-0,8)

Måsøy 1.204 (-0,9)

Nordkapp 3.291 (+0,5)

Porsanger 3.971 (-0,2)

Karasjok 2.696 (+1,0)

Lebesby 1.330 (+0,9)

Gamvik 1.137 (-0,2)

Berlevåg 991 (-0,9)

Tana 2.911 (-0,4)

Nesseby 951 (-0,8)

Båtsfjord 2.267 (+2,5)

Sør-Varanger 10.199 (-0,3)