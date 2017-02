Krever at Høie tar ansvar

Etter at Kathrine Jakobsen og Jørn Tore Larsens lille datter Mina på 3,5 måneder måtte vente i mange timer på legehjelp da hun hadde alvorlige pustevansker sist helg, har Alta arbeiderparti blitt om mulig enda mer styrket i troen på at Alta ikke kan avfinne seg med å ikke ha akuttjenester.

I redaksjonskomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt heter det: «Alta arbeiderparti krever at helseminister Bent Høie sørger for tilstrekkelige økonomiske rammer til Helse Nord RHF slik at det kan etableres medisinsk akuttberedskap i Alta i forbindelsen med utbyggingen av Alta sykehus. Dette som tillegg til akuttberedskapen i Hammerfest og Kirkenes».

Hovedutvalgsleder Kristin Jensen sier til Altaposten at hun er helt enig med Jenny Marie Rasmussen som krever at Staten tar et større ansvar for at Altas innbyggere skal få et forsvarlig helsetilbud.