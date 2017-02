Full ordkrig om 300 nye stillinger

Det pågår et voldsomt oppgjør mellom de blå-grønne som styrte fra 2011 til 2015 og de rød-gule-grønne som kom til makt høsten 2015. Krangelen om ære og ansvar er intens på sosiale medier og debattforum etter plusstallene i regnskapet.

Terskel for ansettelser

Første hele året hvor ordfører Monica Nielsen og «finansminister» Ole Steinar Østlyngen har hatt ansvaret for økonomien, ga et årsresultat for 2016 på historiske 38,5 millioner kroner i pluss. Stor terskel for nyansettelser hevdes å være viktigste forskjell i økonomistyringen i forhold til tidligere.

– Plusstallene viser at den økonomistyringen vi har jobbet intenst med etter at vi inntok rådhuset gir resultater. Da Frp tok over i 2011 lovte de effektivisering, kutt av stillinger og store sparte lønnskostnader. Da vi overtok viste det seg at antall stillinger med en Frp-leder av administrasjonsutvalget hadde økt med flere hundre. Nå har vi satt bremsene på og antall stillinger har nærmest stått stille, påpekte varaordfører Anita Håkegård Pedersen nylig.

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV): – Har aldri sagt at nyansettelser var feil

– Unfair av de røde

I Frp har en rekke av partiets politikere reagert på argumentasjonen og måten Ap og SV bruker det faktum at antall stillinger økte med over 300 i fire år med borgerlig styre. På sosiale medier har Ronny Berg slått fast at Altaposten har sluppet både ordfører Nielsen og «finansminister» Østlyngen alt for lett til.

– Det er unfair å dra fram at vi sikret tjenestetilbud og velferd med å få flere hender i arbeid. Stillingene var nødvendig for å opprettholde velferdstilbudet, sier Rut Olsen, nå sentral i Frp, men under det borgerlige styret Kystpartiets frontfigur.

Både hun og tidligere varaordfører og leder av administrasjonsutvalget, Ronny Berg (Frp), utfordrer nå Ap til å fortelle hvilke av de 300 stillingene som ikke burde vært opprettet.

– Samtlige «unødvendige» stillinger ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i forrige periode. Både ordfører Nielsen og «finansminister» Østlyngen burde ha lært at det er kommunestyret og ikke administrasjonsutvalget som ansetter folk, påpeker Rut Olsen. Frp og Ronny Berg ledet administrasjonsutvalget forrige periode.

Vil ha liste

De vil vite konkret hvor Ap ville droppet økninger i staben.

– Hvem er det Ap mener har fått jobb under vårt styre, som ikke var nødvendige ansettelser? Var det styrkingen av PPT-tjenesten eller kreftsykepleier? Eller var det flere stillinger til barnevernet, for å kunne gi hjelp i hjemmet, i stedet for omsorgsovertaking? Eller det at vi styrket bemanningen innen rus/psykiatri?

Samtidig hevder Rut Olsen at ingen kan påstå at det borgerlige regimet under Laila Davidsen (H) og Ronny Berg (Frp) bygde opp byråkrati.

– Ja, vi ansatte flere hender i pleie/omsorg. Nå er det på høy tid at ordføreren tar en liten gjennomgang og peker ut hvilke stillinger som ikke burde blitt opprettet. Klarer dere, Monica og Ole Steinar, å legge fram ei liste på 20 av alle de stillingene dere tydelig mener er unødvendig?

Olsen synes det er trist å høre både ordfører og gruppeleder Ap drive med en evinnelig nedsnakking av de mange flinke ansatte i kommunen.

– Ap burde takke dem, i stedet for hele tiden ligge å fortelle at de har unødvendige stillinger som de er blitt tildelt av oss blå/grønne. Da Ap og Geir Ove Bakkens styrte var det så dårlig stelt med økonomien at de valgte å kutte stillinger i byggesaksbehandlingen, noe som medførte lang saksbehandlingstid for vanlige folk og næringsliv. Vi måtte lyse ut stillingene og styrke byggesaksavdelingen. Ekornsvingen sykehjem la Ap ned. Vi gjenåpnet institusjonen rimelig kjapt etter at vi vant valget, så vi har ingen dårlig samvittighet for at det ble flere stillinger, slik at de svakeste kunne få hjelp, klargjør Olsen.