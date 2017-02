– Saken med Mina viser hvor dårlig tilbudet er

Altaposten omtalte onsdag episoden der tre og en halv måned gamle Mina fikk store pustevansker under et besøk hos besteforeldrene i Korsfjorden. Mens minuttene tikket av sted ble situasjonen stadig mer kritisk for jenta.

Det ble raskt avklart at hun måtte til sykehus, men sikten var for dårlig til at Sea King kunne ta av og fly til stedet. Å frakte henne til Alta for så å fly henne til Hammerfest eller Tromsø gikk ikke, da været stengte flyplassene. Også Sennaland var stengt, dermed var frakt med ambulansebil utelukket. Og i Alta finnes det som kjent ikke noe akuttsykehus.

Dermed måtte man ty til sjøveien, og takket være mannskapet på legeskyssbåten i Øksfjord samt legen som var på vakt her ble jenta godt ivaretatt og fraktet til Hammerfest sykehus. Dette førte samtidig til at Loppa sto uten legedekning i fem timer.

Etter et opphold på isolat ved Hammerfest sykehus gikk det stadig bedre med jenta, og torsdag var hun av pustehjelp.

Kunne nådd fram på en time

Rut Olsen (Frp) sier det er flere elementer ved denne saken som bør få alarmbjellene til å gå.

– Jeg registrerer at Minas mamma Kathrine Jakobsen forteller at legen på vakt ikke visste hvor Korsfjord var. Den samme opplevelsen har andre hatt gjennom årene. Med forbehold om at du kan oppfatte eller si ting annerledes når du er i en stresset situasjon, så er ikke dette godt nok. Videre er det jo helt riktig som Kathrine sier, hadde vi hatt et sykehus i Alta, så ville de vært framme på rundt en time, påpeker hun.

I stedet for en kort båttur etterfulgt av kjøretur inn til Alta ble det mange timer venting etterfulgt av en lengre båttur til Hammerfest.

Mjånes-kutt rammet

– De høye herrer, både i Helse Nord og i regjeringen, har ikke vært videre villig til å hente inn fakta som kan føre til en endring i sykehusstrukturen. Er det noen måte man kan forbedre helsetilbudet for beboerne i distriktene av Altafjorden uten å bygge sykehus i byen?

– Tidligere hadde vi skyssbåten Mjånes, som fungerte som et helsetilbud, ved at helsepersonell og pasienter ble fraktet raskt ut til distriktene. Dette valgte de å kutte til fordel for en ambulansebåt fra Loppa. Denne betjener et stort - kanskje for stort - geografisk område. Jeg registrerer også og er helt enig i det Olav Gunnar Ballo uttaler til Altaposten, sier Olsen, og sikter til at det ikke kan være slik at Loppa kommune skal være fri for legevakttilbud i timevis når det skjer akutte hendelser.

– Jeg tenker at et ambulansebåttilbud som betjener distriktene i Altafjord vil bidra. Det er klart, er det akutt og du må til sykehus raskt, så er dette ekstra viktig. Uten et sykehustilbud i Alta vil et ambulansebåttilbud som raskt kan frakte pasienter ut til Hammerfest være ekstra viktig. Uten Mjånes fikk vi et dårligere tilbud. Saken med Mina viser hvor dårlig tilbudet faktisk er for beboerne på østsiden av Altafjorden. Sea King er en helt avgjørende faktor, eventuelt at vi kan få hjelpen inne i Alta. Men slike saker viser sårbarheten.

Svadasvar

Olsen sier hun ikke er videre imponert over svaret fra helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Her hevder Høie at blant annet akuttilbudet over hele Nord-Norge er bedret.

– Det hjelper ikke hvor mye vi bygger ut av tjenester i Alta, så lenge vi ikke får akuttjenester hit. Så lenge ikke ministeren er villig til å innrømme Alta akuttfunksjonene vi trenger, så synes jeg svaret hans bare ble svada. Jeg er i alle fall ikke imponert over svaret. Det vi trenger er et skikkelig akuttilbud. For denne gangen kunne det virkelig endt ille, sier Olsen.