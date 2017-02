– Endrer ikke kurs i sykehussaken

Lørdag starter Finnmark SV sitt års-og nominasjonsmøte i Alta. Byen de strengt tatt må klare å mobilisere velgere i for å ha mulighet til å forsvare utjevningsmandatet til Kirsti Bergstø som både Senterpartiet og Venstre jakter.

– Alta er viktig for SV, og jeg tror velgerne i byen vil se at SV er viktig for at det skal bli et rød-grønt flertall på Stortinget og med det at dagens regjering kan bli skiftet ut, sier Bergstø som også leder fylkespartiet.

Men fra Finnmark SV og Bergstø blir det ingen kursendring når det gjelder verken utredet hvilken sykehusstruktur som vil gi mest helse til finnmarkingene, eller noe signal om at Alta kan få akuttjenester og fødeavdeling.

– Finnmark SV har vedtatt to likeverdige sykehus i Finnmark, ett i øst og ett i vest, Kirkenes og Hammerfest, klargjør Bertstø.

Full splittelse?

Altaposten har tidligere skrevet at SV er i ferd med å rakne i Finnmark. Som en innledning til årsmøtet har både Alta SV og Sør-Varanger SV gjort det klart at de ikke har tillit til partiets heltidspolitiker og medlem av fylkesregjeringen, Johnny Ingebrigtsen. Bakgrunnen er at de mener Ingebrigtsen som ansvarlige arbeidsgiverrepresentant ikke har fulgt opp det som SV som parti står for i Bruer-saken. Deretter trakk Tommy Berg, en av de mest populære politiker ved siste fylkestingsvalg, sitt kandidatur. Indirekte opå grunn av måten Bruer-saken var handtert på. Var ikke dette nok fulgte Hanne Harila opp Bergs avgjørelse og forlot lista, men er kommet inn igjen på nominasjonskomiteens listeforslag.

– Vi har helt klart mye å rydde opp i. Det må vi gjøre internt og ikke gjennom Altaposten eller andre medier, sier Kirsti Bergstø.

Hun og styret i Finnmark SV har avvist mistillitsforslaget fra Alta og Sør-Varanger SV og har uttrykt full tillit til Johnny Ingebrigtsen som heltidspolikter med ansvar for de videregående skolene.

Sykehussaken

Og har ikke mistillit og interne stridigheter strømmet ut fra partiet og gjort den kommende valgkampen mer utfordrende enn noen ganger tidligere, nærmest eksploderte en ny sak rett i fanget på partiet. Omstendighetene ville det slik at en hendelse der en baby med store pusteproblemer ikke kom seg til sykehus før etter 3,5 time, ble mat for mediene både lokalt og i riksavisene. Finnmarks største by er uten sykehus, og ifølge Helse Nord finnes det ingen andre byer eller tettsteder på Altas størrelse som er i nærheten av å være like langt unna akutthjelp på sykehusnivå.

– Jeg føler med familien og er veldig glad for at det endte godt. Hendelsen viser hvor viktig akuttberedskapen er, understreker Bergstø.

– Er det akseptabelt at det kan ta 3,5 time å nå lege i en by med over 20.000 innbyggere?

– Nei, det er ikke akseptabelt, men jeg må legge til at det ikke bare gjelder Alta, men i hele Finnmark.

– Med sykehus i Alta, ville ikke babyen da vært sikret akutthjelp på sykehusnivå raskt?

– Det er godt mulig at familien ville opplevd situasjonen annerledes dersom det hadde vært sykehus i Alta. Jeg har forståelse for at de kom i en ekstremt ubehagelig situasjon, og at de ikke føler utrygghet med å være så langt fra sykehus. Vi politikere har et ansvar for å sørge for at folk uavhengig av om de bor i en sykehuskommune eller ikke, skal få hjelp i akutte situasjoner.

– Men folk i Alta må akseptere at de ikke får politikernes støtte til et akuttilbud på nivå med resten av landet?

– For SVs del har styret satt opp helse som sak til årsmøtet. Hvorvidt det kommer inn forslag eller uttalelser som berører sykehus tør jeg ikke si, men helsetilbudet vil i alle fall blir debattert, klargjør Kirsti Bergstø dagen før årsmøtet starter.