Er du russ og går med innsamlingsbøsse for kreftsaken 7. mars, vanker det en russeknute.

Russepresident Katharina Andersen Bewalitz og festansvarlig Sofie Svenøe i Altarussen 2017 brenner begge for kreftsaken og oppfordrer alle til å støtte saken når det kommer russ på døra for å samle inn penger til Kreftforeningen denne dagen.

Den feteste knuten

– Deltar du på denne aksjonen, er dette etter vår mening den feteste russeknuten for årets kull. Pengene som samles inn i år går til både forskning og til å gjøre livet litt enklere for dem som er uhelbredelig syke. Nytt av året er at vi har en egen digitalinnsamling som Kreftforeningen står bak. Vi har muligheten for vipps, med eget nummer som vi har på facebooksiden til Altarussen 2017, forteller Katharina og Sofie til Altaposten.

De understreke at den digitale innsamlingen allerede er startet og folk kan begynne å gi. Så er det altså 7. mars at russen vil gå fra dør til dør og delta i bøsseinnsamlingsaksjonen.

– Vi kan kanskje nevne at vi allerede har hatt to ulike aksjoner for kreftforeningen, den ene er Rosa sløyfe for brystkreftforeningen der vi samlet inn tett inn på 4.000 kroner, men for kjønnsbalansens skyld har vi også hatt markering av movember-kampanjen, den som har med prostatakreft å gjøre. Også der har vi samlet inn penger, forteller de to russejentene.

Angår alle

De slår fast at i dag er det gjerne slik at alle enten vet om noen som har hatt eller har kreft, elle de har noen i familien som har det. Arbeidet som Kreftforeningen gjør er svært viktig og det er stor iver blant russen etter å bidra når det kommer til innsamlingsaksjonen.

– Vi kommer på døra, ikke ikledd russeklærne ennå, for dem er det ikke alle som har fått på plass, men vi vil ha bøsser med til å samle inn penger på. Skulle du ikke ha kontanter hjemme, så kan du vippse hvis du har en slik applikasjon på telefonen, sier Sofie og Katharina.