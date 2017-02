– Aldri sagt at det var feil å ansette flere

Anita Håkegård Pedersen (SV) sier at posisjonspartiene verken har ment eller uttalt at de nye stillingene som kom under borgerlig styre fra 2011 til 2015 var unødvendige.

– Hvem har «ropt» om at det er flere hundre unødvendige ansettelser? At antall ansatte og antall årsverk har økt er et faktum. Dersom noen mener at jeg, eller noen i posisjonen, har sagt at de nye stillingene som kom under borgerlig styre av Alta var unødvendige, må de dokumentere det. Verken jeg eller noen i ledelsen har sagt eller antydet at det ikke er behov for flere hender og ansatte. Egentlig er dette kun et forsøk på avsporing fra Rut og Ronny, sier Håkegård Pedersen i en kommentar til at posisjonspartiene er utfordret til å legge fram ei liste på hvilke av de 300 stillingene som ikke burde vært lyst ut.

– Ute av kontroll

Ordfører Monica Nielsen (Ap), varaordfører Håkegård Pedersen og «finansminister» Ole Steinar Østlyngen sier at det historisk gode resultatet for Alta kommune i det første året med rød-gult-grønt styre med et overskudd på 38,5 millioner er et resultat av at en lønnsvekst som så ut til å være ute av kontroll, nå er kraftig tatt ned. Stillingsveksten er redusert kraftig.

– Vårt budskap er at det er en forskjell i økonomistyringen under oss og i forhold til forrige periode. De fire borgerlige partiene kom til makta i Alta kommune i 2011 blant etter klare lovnader om å rydde opp i kommuneøkonomien. Her skulle de blå redusere antall ansatte i stort omfang. Kommunen skulle effektiviseres. Når tallene nå viser at det i stedet ble mange hundre flere ansatte, synes jeg både Rut Olsen og Ronny Berg bør gå svært stille i dørene.

Altaposten har fått tilgang på en oversikt over stillings- og årsverksutviklingen i Alta kommune. Da de borgerlige tok over makta i 2011 med Laila Davidsen (H) som ordfører og Ronny Berg (Frp) som varaordfører var det 1244 årsverk på lønningslista til Alta kommune. Ser vi på antall stillinger var det i 2011 1456 ansatte. Fire år senere var tallene 1480 årsverk og 1762 ansatte. Det gir en økning på henholdsvis 306 ansatte og 235 årsverk.

Ifølge politisk ledelse er stillingsveksten nå redusert kraftig og til et svært beskjedent nivå.

– Vi har hatt et sterkt fokus på å begrense antall nye stillinger, og kun de absolutt nødvendige slippes gjennom, sier «finansminister» Ole Steinar Østlyngen.

Ikke dommer

Rådmann Bjørn-Atle Hansen sier til Altaposten at det ikke finnes noen tall på økning i antall ansatte i kommunen etter høsten 2015 og fram til i dag. Dette vil imidlertid bli belyst i årsmeldingen som snart kommer.

– Ellers har jeg ingen ambisjon om å være dommer i denne kampen. Det jeg på generell basis kan si er at byråkratiet i Alta kommune, det vil si administrative stillinger, ikke er økt verken i innværende eller forrige periode. Alle nye stillinger er ansettelser for å kunne levere i tjenesteproduksjonen, enten det er i skole, helse eller på andre kommunale tjenester, klargjør rådmannen.

Han viser at nyansettelser er nødvendig fordi det hver år blir flere hundre nye innbygger som skal ha tjenester. I tillegg har kommunen fått nye oppgaver fra Staten, noen ganger med økonomi med, andre ganger ikke. Det har også vært en økning i antall ansatte for å ta unna for ressurskrevende brukere.