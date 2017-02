Klokka 10.47 torsdag ble Hovedredningssentralen Nord-Norge varslet om at en sjark tok inn vann ved Kaldfjorden på Magerøya, melder Nordlys. ;Med Sea King fem minutter unna havaristen ble de to som befant seg om bord plukket opp av en fiskebåt som lå like i nærheten.

Sjarken gikk ned, opplyser redningsleder Bård Mortensen til avisa.