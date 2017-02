Får løyve til båtrute

Rederiet ønsker å åpne strekningen Øksfjord – Alta for kommersiell drift, og søkte tidlig i februar om ruteløyve for strekningen. Konstituert samferdselssjef Jørgen Blix stiller seg positiv.

– Fylkeskommunen er glad for at Barents Nord AS vil åpne opp for kommersiell drift rettet mot publikum, og jeg synes det er spesielt positivt for regionen at kollektivtilbudet styrkes, fastslår han.

Kapasiteten på Stjernøya-transporten er også et moment. Barents Nord har overskuddskapasitet om bord på fartøyene, og har ønsket å selge denne kapasiteten til den vanlige reisende. «Sea Runner» og «Nefelin V» vil anløpe Isnestoften og Lillebukt underveis.

Søknaden om driftsstøtte må naturligvis behandles politisk og blir lagt fram for fylkestinget i mars.