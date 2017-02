Bevilger fem millioner til Haldde

Torsdag formiddag kunne rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø og Arktisk universitet opplyse at de støtter Haldde-prosjektet med fem millioner kroner.

Ordfører Monica Nielsen er strålende fornøyd.

– Nå får vi mulighet å sette i stand bygningene. Det hadde ikke vært mulig uten støtte fra universitet, sier Nielsen.

Rektor Anne Husebekk mener bygningene på Halddetoppen er ekstremt viktig å ta vare på. Turisme er også et tema.

– Håper Haldde blir stedet hvor turistene må ha vært før de dør, er aktørenes mantra.

Generelt sies det at Haldde både skal settes i stand for turister, lokalbefolkningen og for forskning og studier via UiT.

Støtten betyr en pangstart for forvaltningen av stedet det moderne nordlysforskning tok av for snart 120 år siden. Her får turlaget ansvaret.

– Vi er svært glade for at den siste brikken nå er på plass for overtakelse av observatoriebygningen på Haldde, sier leder i Alta og omegn turlag Katrine Fugelli Simonsen. Tirsdag hadde turlaget årsmøte, og medlemmene ga sin tilslutning til å inngå en 30-års leiekontrakt med Alta kommune om å drifte Observatoriebygningen som en ubetjent DNT-hytte.

Altaposten kommer tilbake med en større artikkel om gladmeldingen som ble klar på Campus Alta i formiddag.