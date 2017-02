Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) var ikke nådig med regjeringen og forsvarsministeren etter at de omstridte krigsdekorasjonene ble løftet til spørretimen i Stortinget onsdag.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var klar på at det ikke er nok å ha gitt sitt liv for Norge når heder og medaljer skal vurderes, skriver ABC Nyheter.

– Pinlig, flaut og skammelig, var tilbakemeldingen fra stortingsrepresentanten fra Alta.

Han ville vite hvorfor det ikke var dokumentasjon god nok å gi sitt liv når departementet vurderte medaljer og heder for krigsinnsatsen.

– Alle som kjempet for frihet den gang fortjener vår anerkjennelse, respekt og takknemlighet, uavhengig av om de deltok i militær eller sivil side, sa forsvarsministeren ifølge nettstedet.

Simensen mener byråkratiske hensyn blir ansett som viktigere enn forventninger til etterlatte. Han henviste blant annet til innsatsen til Osvald-gruppa, Alta bataljon og ofrene på Hopseidet.

– De 1300 som er spilt inn, blant annet på statsrådens oppfordring, og selv om de ga livet for Norges frihet, burde fortjent å få en krigsmedalje - ut over det å bare få gode ord, sa Simensen.

Eriksen Søreide mente kritikken var urimelig. For tiden sender departementet ut boksen «Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig» til de som har nominert kandidater til prosjektet.