Opprustingen av Haldde skyter fart etter at Uit i formiddag ga fem millioner til Alta kommune.

– Takk Anne og Uit for en kjærkommen gave til Nordlysbyen Alta. Med Uits engasjement får vi tatt vare på den viktige historien som er i observatoriet på Haldde. Vi kunne ikke fått en bedre start på vårt Birklands jubileumsår.

Det sa ordfører Monica Nielsen (Ap) etter at rektor ved Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, på en pressekonferanse ved campus Alta i dag formiddag kunngjorde at Uit støtter opprustingen av Haldde med fem millioner.

Universitetes spede begynnelse

Anne Husebekk sa i sin kunngjøring at historien til universitet i Tromsø faktisk begynte på Haldde-toppen.

– I 1899 så vi den spede begynnelsen til universitet, da Kristian Birkeland fikk støtte fra Stortinget til å starte med nordlysforskning på Haldde, påpekte Husebekk, som sa at Halddetoppen er av stor interesse for universitet den dag i dag.

– Både på grunn av historien til Birkland, men også med tanke på forskningen videre, reiseliv og idrett. Alta kommune har brukt så mye penger og krefter på å restaurere og holde Halddetoppen ved like, og nå har Uit-styret bestemt at vi vil bidra.

Birkeland markeres

Nielsen sa at dette betyr at arbeidet med opprustingen og planene for å bruke observatoriet og Halddetoppen både til reiseliv, næringsliv og som overnattingssted for lokalbefolkningen tar et langt steg fremover.

– Nå får vi muligheten til å gjøre et arbeid det ellers ville tatt flere år å gjennomføre, sa ordføreren, som kunne fortelle at det i år er 150 år siden Birkeland ble født og 100 år siden han døde.

– Birkelands betydning og forskning skal markeres med en rekke arrangement i løpet av året og Haldde skal også benyttes som arena under jubileet.

Et nytt Nordkapp

Bente Haug som leder reiselivsstudiene sa at hun tror Haldde som turistmål vil bli «juvelen i kronen» i reiselivet i Nord-Norge.

– Det kan bli det nye Nordkapp, mente hun. Carsten Rolland som har styr på friluftsavdelingen ved campus Alta sa til Altaposten at han er glad for at det virker som om det er bred oppslutning om at Haldde må tas i bruk i større grad enn i dag.

– Så lenge man er bevisst på bruken mener jeg det er svært positivt. Hvis man skal verne noe for mye, blir det raskt til at bygninger står og forfaller, sier han og peker på at Haldde allerede blir brukt i undervisningssammenheng, men at bevisstheten kan bli enda større.

Anne Husebekk hadde kanskje den gjeveste uttalesen.

– Haldde kan bli et sted som turistene bare må ha vært på før de dør, sa den entusiastiske rektoren, som kom flybåren fra Tromsø med den gode nyheten.