Slutt for Finnmark som eget fylke

Høyre, Frp, Venstre og KrF er nå enige om en regionreform. For Nord-Norge sin del åpnes det for mer tid til å komme til enighet om én region, maksimalt to. Det vil derfor være en ny åpning for å samle Nord-Norge i én felles region, men endelig organisering kan også ende på to store regioner.

– Det vil være nødvendig å øke størrelsen på de nye regionene for å kunne overta statlige oppgaver innenfor eksempelvis samferdsel, kultur og regional næringsutvikling, sier Høyres representant fra Finnmark på Stortinget, Laila Davidsen.

Går for to

Hun forteller til Altaposten at hun har spilt inn Finnmark Høyres utgangspunkt for regionstruktur i Nord-Norge til regjeringsrepresentantene.

– Finnmark Høyre er klar på at regionene må ha en viss størrelse for å være funksjonelle og effektive når de skal få nye og flere oppgaver. Vårt primære standupunkt er en deling i to, og da med Finnmark og Troms pluss nordlige delen av Nordland, med en grense rundt Tysfjord, som den nordligste regionen, sier Davidsen.

Det betyr at Nordland blir noe mindre enn i dag, men at den fortsatt vil ha en størrelse som tilsier at Nordland kan være en egen region.

– Udemokratisk, mener Ap

Davidsen og stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene møter verken forståelse eller støtte hos fylkeslederne i Ap i nord.

– Ulogisk og udemokratisk, oppsummerer de tre fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark, fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms og fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland.

De hevder at dersom Stortinget vedtar anbefalingene fra regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre, må dagens tre fylkeskommunen sette seg ned for å finne den beste modellen innenfor de rammene som er stak ut.

– Modellen som er lagt fram i dag vil jo ha svært liten forankring i folket, sier de tre fylkeslederne.

Alle tre mener flere spørsmål i forbindelse med regionreformen er uavklart.

– Hvorfor vil de fire partiene ha endringer i Nord-Norge når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå. De klarer jo ikke engang selv å si hva de mener med Nord-Norge, sier Cecilie Myrseth og understreker:

– På tross av at vi har ulik inngang til denne reformen, er dette et useriøst forslag.

Sjåstad mener det hele fremstår tilfeldig.

– Det er avgjørende at denne type reformer har bredest mulig flertall på Stortinget. Det virker ikke som om hverken lokalt demokrati eller at de folkevalgte på Stortinget har vært viktige i arbeidet med denne reformen.

– Hodet i sanden

Høyres Laila Davidsen er ikke mindre klar og sterk i sine uttalelser, og betegner fylkeslederne i de tre nordligste fylkene som uhyre passive og lite konstruktive.

– Det har jo lenge vært klart at regionsreformen krever større regioner og rundt en halvering av dagens fylkeskommunen. Likevel har Ap i Nord-Norge stukket hodet i sanden og nektet å ta realitetene inn over seg. Når hodet fortsatt er i sanden skuffet det meg enormt. De stiller seg på bakbeina og nekter å bidra til at vi skal få en mest mulig funksjonelle regioner i nord, sier Davidsen som har løsning på bakstreverne .

– Vi får forsøke å gå utenom de som ikke vil. Jeg håper og regner med at det finnes andre parti i landsdelen som forholder seg til realitetene og vil konstruktivt ta del i debatten, sier Davidsen.