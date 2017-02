Rykket ut etter melding om voldsepisode på buss

Alta-politiet rykket rundt klokka 15.30 ut mot Kronstad.

– Årsaken til utrykningen var en melding om en voldssak på en buss, der to ungdommer skal ha vært involvert. Meldingen tydet ikke på at det var snakk om en alvorlig hendelse, men vi rykket likevel ut for å få kontroll på situasjonen, opplyser operasjonsleder Lars Gaupset i Finnmark politidistrikt.

– Vi har ikke lykkes å få kontakt med de to ungdommene. Det pågår for øyeblikket et søk etter dem, men vi vil avslutte dette søket om ikke lenge, sier Gaupset.