– Kan vi få løftet skriftlig?

– Kanonbra, Ole Steinar. Min utfordring til deg er å få dette løftet dokumentert slik at det blir bindende. Det vil være viktig for å få til en løsning, sier Venstre-lederen.

Han gleder seg imidlertid over at gruppeleder for Ap i Alta, Ole Steinar Østlyngen, lover både en avtale om fullføring av prosjektet og at Alta kommune skal få tilbake det de har lagt ut.

– Folk flest ser fornuften med å bruke overskuddsmassene fra E6-utbyggingen til å få forlenget rullebanen. Det rare er at partiet som hevder de er for folk flest ikke ser det, og ikke vil spare samfunnet for flere hundre millioner kroner, sier leder i Ala Venstre, Raymond Londal.

Altaposten satte tirsdag søkelyset på utfyllingen og tilretteleggingen for å forlenge rullebanen ved Alta Lufthavn. Foreløpig er det fylt ut 600.000 kubikkmeter steinmasser, men det gjenstår fortsatt rundt like mye for å komme opp til rullebanenivå. I gårsdagens Altaposten kom det fram et utfyllingen som skal gi 200 meter lengre rullebane, er stoppet halvveis og etter at det er brukt 26 millioner kroner av kommunens penger på prosjektet.

Londal og Venstre ser at overskuddsmassene vil være en viktig samfunnsressurs om de brukes rett, og ikke slik alternativet var. Opprinnelig skulle massene dumpes midtfjords. Derfor har Alta Venstre jobbet mot Venstres medlem i Stortingets transportkomite, Abid Raja, for å få han til «å snakke fornuft» med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Raja fulgte opp med skriftlig spørsmål til ministeren om hva han vil gjøre for å følge opp vedtakene fra transportkomiteen om å utrede om massene fra utbyggingen fra E6 kan brukes til å forlenge rullebanen ved Alta lufthavn.

Signal fra Stortinget.

I sin begrunnelse viste Raja til behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 hvor det var det bred enighet i Transport- og kommunikasjonskomiteen for at man skulle utrede om massene fra utbyggingen av E6 kunne kan brukes til å bygge den nødvendige utvidelsen av rullebanen på Alta lufthavn. En samlet komité uttalte blant annet følgende:

«Komiteen viser til planene for utbyggingen av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at der raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn.»

– Fraskriver seg ansvar

Svaret fra Solvik-Olsen ble gjengitt i Altaposten i går, men gikk kort fortalt ut på at ministeren ikke vil bruke statlige penger på utvidelsen av rullebanen fordi Avinor mener det ikke er nødvendig. Departementet har også gitt Alta kommune beskjed om at de ikke k an regne med å få pengene igjen om de bruker overskuddsmassene for å få forlenget rullebanen. Det får Londal til å steile

– Opplever svaret litt som da Pontius Pilatus vasket sine hender... Solvik-Olsen legger skylda over på manglende støtte hos Avinor. Et poeng at svaret ikke henviser til noe fra Statens vegvesen. For oss i Alta, har utfordringen vært å fått Statens vegvesen og Avinor til å snakke sammen om fornuftig bruk av store mengder masse, hvordan dette kan utnyttes samfunnsnyttig.

– Men Avinor synes dette er en dårlig idé?

– All den tid Avinor regner med det at dette vil koste dem penger, sitter det langt inne å være med på laget om det ikke er absolutt nødvendig. Det er her vi ønsket samferdselsministeren inn på banen. Bruken av overskuddsmassene kan redusere totalkostnadene for Avinor med flere hundre millioner kroner, så de ser tjent med at Alta kommune fyller ut og samtidig at de slipper unna regninga. At Avinor ikke mener det haster med en utfylling, kan ministeren likevel bruke sunn fornuft og mene en utfylling med billig masse er samfunnsnyttig på lengre sikt. Til sammenligning, dimensjoneres mange veiprosjekter ikke ut fra dagens behov, men ut fra fremtidens behov.

– Må ikke stoppe

Londal viser til samferdselsministeren nærmest provoserer kommune og innbyggere med sin negative holdning til prosjektet.

– Solvik-Olsen velger vekk en samfunnsnyttig bruk av massene det allerede har kostet den norske stat sstore penger å produsere. Folk flest ser fornuften å bruke massene til å forlenge rullebanen, og en minister for partiet som vil ha en effektiv bruk av samfunnets midler burde absolutt gjort det samme. Slik saken nå står, blir det opp til Alta kommune å dra lasset alene. Økonomisk vil regninga sikkert passere 100 millioner, men Alta har økonomisk rygg til å klare oppgaven. Vi må sikre flyplassen sin sentrale rolle i fremtiden. Sånn er det bare, slår Raymond Londal fast.