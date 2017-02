– Jeg synes det er flott at regjeringen prioriterer lokale prosjekter. For Alta vil de statlige millionene bidra til at vi kan fortsette arbeidet med opprustning og utbedring av sykkel- og gangstinettverket i kommunen. Dette bidrar til økt trafikksikkerhet og trygge veier, noe som en by i vekst absolutt må ta på alvor, sier Høyre-politiker Marianne Haukland.

Overraskende gave

Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen og Alta kommune ble denne uka overrasket med nesten fem millioner i «gave» fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Høyre/Frp-regjeringen,

– Rett nok hadde vi søkt, men hadde nok ikke tro på at vi ville få søknaden innvilget. Vi søkte om 4,8 millioner kroner og ble tildelt 4,8 millioner kroner. Vi takker og bukker, og kan nå fullføre gang- og sykkelveiprosjektet fra krysset til Tollevika og strekningen helt ned til Felleskjøpet i Bossekop, sier Alta-rådmannen.

Glede i Alta Høyre

Bakgrunnen for «gaven» fra Staten er en ekstraordinær bevilgning på 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.

– Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017. Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

At 4,8 av millionene havner i Finnmark og Alta kommune er gruppeleder i Alta Høyre, Marianne Haukland, svært godt fornøyd med.

– Dette tiltaket er spesielt gledelig for de som bor i Skaialuft-området og som er bekymret de som ferdes på veien opp mot Komsa og sentrum. Dette vil gi trygg og god tilgjengelighet i området for alle myke trafikanter.

Bare Alta

Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. Statens vegvesen mottok totalt 64 søknader om tilskudd.

– Jeg er glad for at vi nå kan gi ekstra midler til såpass mange spennende tiltak over hele Norge. Dette vil utvilsomt bidra til bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Tiltakene som har fått tilskudd innebærer blant annet oppmerking av sykkelfelt, sykkelparkering, turveier og bedre skilting. I Finnmark er Alta eneste kommune som blir tilgodesett av potten på 122 millioner kroner.

– Gang- og sykkelveiprosjektet er delt i to byggetrinn. Det første fra Tollevik-krysset og til Skansen er allerede realisert, og nå skal anbudet for del to raskt ut, om det ikke allerede er lyst ut, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen, som forteller at samlet totalpris er på 25 millioner kroner. Både fylkesvise trafikksikkerhetsmidler og kommunal egenandel inngår i finansieringen i tillegg til de 4,8 millionene som nå kommer fra Solvik-Olsen.