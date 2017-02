– Føler ikke at svaret hans kom fra hjertet

Innlegget Katrhine Jakobsen og Jørn Tore Larsen skrev etter at deres datter Mina (3,5 måneder) fikk alvorlig pustebesvær fredag kveld har gått som en farsott over sosiale medier. 17 timer etter at Kathrine publiserte hjertesukket over det manglende akuttilbudet i Alta på sin egen facebookprofil har innlegget blitt delt mer enn 4.000 ganger. Flere medier har også publisert innlegget.

Blant de som fikk med seg den dramatiske historien var helseminister Bent Høie. Han skrev et svar til foreldreparet, hvor han blant annet peker på at spesialisthelsetilbudet i Alta skal utvides, samt at beredskapen i Nord-Norge er styrket gjennom åpning av ny ambulansehelikopterbase i Evenes,forestående etablering av døgnbemannet legeberedskap for fly i Kirkenes og nytt redningshelikopter ved Banak.

Som å si at oslofolk får det bedre av Stavanger-løft

De to foreldrene er ikke imponert.

– Saken ble delt på helseministerens side, men jeg tror ikke det kom noen respons før det ble noen tusen delinger, samt de større mediene begynte å rote i saken. Det virekr som at publisiteten lokket fram et svar fra Høie. Jeg føler i alle fall ikke at svaret hans kom fra hjertet, sier Jørn Tore, og får støtte fra samboer Kathrine:

– Dette var ikke spesielt imponerende. Føler det var et generelt politikersvar, sikkert skrevet av en rådgiver som så at det kom litt blest rundt saken. Men jeg ble positivt overrasket over at det i det hele tatt kom et svar, sier hun.

At Evenes, som ligger nærmere 280 kilometer i luftlinje unna Alta – nesten like langt som Oslo-Stavanger, trekkes fram i en sak som omhandler akuttilbudet i Alta og de omkringliggende kommuner, stusser de to foreldrene over:

– Jeg tror helseministeren med hell kan ta opp globusen og spinne litt rundt på den, for det hjelper fint lite for akuttberedskapen i byen vår om de får bedre helikoptertilbud på Evenes, sier Larsen, som mener utspillet er symptomatisk for helsediskusjonene i nord:

– Vi har helt andre utfordringer her enn på det sentrale østlandsområdet, hva angår geografi. Du kan ikke si at akuttberedskapen i en helt annen del av Nord-Norge er blitt bedre, derfor må altaværingene være fornøyde. Det sier seg selv. Høie kunne like gjerne sagt at de har fått et bedre akuttilbud i Kristiansand, det ville hatt like mye å si for vår situasjon, sier Larsen, før han legger til:

– Om helseminsteren virkelig brydde seg, så ville han ikke avfeid å konsekvensutrede helsetilbudet i vestfylket før det skal brukes en romslig milliardsum her. Kjedelig om det skulle vise seg å være nok en feilinvestering, slik også konsekvensutredningen fra Oslo Economics har pekt på.

Stusser over nærsykehusargument

Også nærsykehus-argumentet til helseministeren får de to foreldrene til å stusse og spørre seg om ministeren har satt seg inn i hva saken dreier seg om:

– Når nærsykehusbygget trekkes inn, så lurer vi jo på om helseministeren vet at dette ikke er ment å være et akuttilbud, i alle fall ikke som vi har forstått det. Da jegl å i barsel med Mina så snakket jeg med jordmødrene om akkurat dette. De sa, som andre også har sagt både før og etter dem, at nærsykehuset ikke vil føre til noen endring i akuttilbudet, ikke i det hele tatt. Så man kan spørre seg hva ministeren egentlig mener, sier Jakobsen.

Hun understreker at det for hennes del er akuttfunksjonene som må sees på:

– Jeg ser ikke på dette som en sykehuskamp, men mener vi må få en ordentlig akuttberedskap i Alta, sier Jakobsen, før hun avslutningsvis inviterer helseministeren på besøk:

– Det er for enkelt å sitte sørpå og diktere dette. Drømmesituasjonen hadde vært å få han med ut til Korsfjord, for å få rekonstruert hendelsen. Så kunne han fått se med egne øyne hvordan vi har det.