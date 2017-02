I dag markerte politiet i Finnmark at to operasjonssentraler ble slått sammen til en sentral i Kirkenes. Politimester Ellen Katrine Hætta og visepolitimester Trond Eirik Nilsen deltok på markeringen i henholdsvis Kirkenes og Hammerfest

– Dette er en stor dag for oss i politiet. Operasjonssentralen er hjertet i vår operative tjeneste og dette er en viktig dag for et felles politi for hele Finnmark. Samtidig er det en historisk og vemodig dag fordi vi også takker av for lang og stø tjeneste i Hammerfest. De har lang erfaring og mye kunnskap som vi tar med oss videre i en felles operasjonssentral for hele Finnmark, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark Politidistrikt.