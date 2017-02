Vil sette Norge i førersetet i havet

Norge er på flere områder en av verdens ledende havnasjoner. Med havstrategien ønsker regjeringen å binde sammen visjoner og virkemidler for petroleumsnæringen, maritim næring og sjømatnæringen.

De norske havbaserte næringene er en betydelig kilde til verdiskapning og sysselsetting. I 2014 sto de for en verdiskapning på 760 milliarder kroner og sysselsatte 256.000 personer. Felles for havnæringene er at de er internasjonale, eksportorienterte og sykliske.

– Disse næringene vil fortsette å stå bak en vesentlig del av norsk velferd og er sentrale for Norges framtid, heter det i strategien som presenteres i Bergen, Stavanger og Tromsø.

