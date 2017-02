Sandland ut til verden

Som eneste norske selskap deltar fisketuristbedriften Sandland Brygge på en sportsfiskemesse i Irland.

– Ja, vi er eneste aktør fra Norge på denne messen, som er den største salgsmessen innen fiskeutstyr i Irland. Her får vi muligheten til å treffe rundt 10.000 fiskegale irlendere og fordi vår hovedsatsing på Sandland Brygge er mot det britiske og irske markedet, passer dette veldig bra for oss, sier Stina Halvorsen, daglig leder for Loppabedriften, Sandland Brygge AS.

Halvorsen forteller at det er de besøkende på akkurat denne typen messer som er deres hovedkunder.

– Folk som vi treffer her, er de som legger igjen mest i nærmiljøet. De flyr inn til Alta, vi bruker lokale aktører til å frakte dem ut til Sandland, de handler mat i Bergsfjord og Sør-Tverrfjord – og de tar kun fisk til eget bruk under oppholdet hos oss. Disse kundene er rene sportsfiskere som driver med fang- og slippfiske, og etter vårt syn er det slike turister som bidrar til at det vi driver med er en bærekraftig virksomhet, sier Stina Halvorsen.

Halvorsen sier de har fått svært mange gode tilbakemeldinger i år fra irlendere som har lest om og blitt anbefalt Sandland Brygge.

– Vi har fått en utrolig høy status i dette markedet og det er vi svært glade og stolte over, avslutter Stina Halvorsen.