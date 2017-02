Rullebanejobben blir neppe ferdigstilt

Alta kommune sitter per i dag med ei regning på 26 millioner kroner for det som kan bli en ren skandale. Med enstemmige vedtak har kommunen tatt ansvar for at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen skal brukes til å fylle ut området i forlengelsen av rullebanen på Alta Lufthavn. I tillegg er det bevilget ytterligere 20 millioner kroner. – Alta kommune har tatt et samfunnsansvar ved å sikre at overskuddsmassene kan brukes til å sikre lengre rullebane. Det er svært god samfunnsøkonomi å bruke 50 millioner kroner for å spare Avinor og Staten for 200 millioner kroner, sier en av pådriverne, SVs Otto Aas. Skandale? Aas hevder at det er et moralsk ansvar av store dimensjoner når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lar Alta kommune bli sittende med regningen for å forskuttere utfyllingen og med det ta samfunnsansvar. Alternativet hadde vært at massene hadde blitt tippet midtfjords og ressursen hadde gått tapt. – Det er mange og klare signaler fra Stortinget på at de ser en forlengelse av rullebanen ved Alta Lufthavn som en prioritert oppgave, men samferdselsministeren vil ikke være med å finne gode løsninger, slår Aas fast. Alta kommune har tatt initiativ til å utvide flyplassen med vel 200 meter i vestlig retning, og har forskuttert transportkostnadene av overskuddsmassene fra E6. Totalt er det anslått at det må fylles ut 1,1 million kubikkmeter masse for å få utvidet rullebaneområdet i en lengde på 200 meter. Så langt har lekterne tippet 600.000 kubikkmeter steinmasse på bunnen som lå rundt 40 meter under havnivå. Utfyllingen i en pyramideform er nå kommet til et nivå 10 meter under havoverflata. Der står prosjektet i dag.

Uforståelig I stortinget har utfyllingen i Bukta og rullebaneforlengelsen vært tema flere ganger. Blant annet har regjeringens støtteparti KrF og Venstre flere ganger tatt opp saken og signalisert til ministeren at han bør finne løsning. Sist skjedde det da Venstre Abid Raja brukte stortingsrepresentantenes mulighet til å sette saker på dagsorden ved å stille skriftlig spørsmål. Raja utfordret samferdselsministeren med følgende spørsmål: «Hvordan går arbeidet med å følge opp vedtaket i Transport- og kommunikasjonskomiteen om å utrede om massene fra utbyggingen fra E6 kan brukes til å forlenge rullebanen ved Alta lufthavn?» I sin begrunnelse viste Raja til behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 hvor det var det bred enighet i Transport- og kommunikasjonskomiteen for at man skulle utrede om massene fra utbyggingen av E6 kunne brukes til å bygge den nødvendige utvidelsen av rullebanen på Alta lufthavn. En samlet komité uttalte blant annet følgende: «Komiteen viser til planene for utbyggingen av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at der raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn.» Ikke nødvendig I sitt svar viser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til at verken Avinor eller flyselskapene vurderer at forlengelsen av rullebanen i Alta er nødvendig. Ifølge Olsen har departementet gjort en ny vurdering av nytteverdien av prosjektet, og fortsatt står på at dette ikke er et nødvendig prosjekt. I et brev til Alta kommune den 17. juli 2014 fant samferdselsdepartementet etter en helhetsvurdering ikke grunnlag for en egen statlig bevilgning til flytting av overskuddsmassen til Alta lufthavn, og at prosjektet måtte gjennomføres på Alta kommunes regning og risiko. I svaret fra ministeren viser han til at Avinor slår fast at det er betydelig usikkerhet knyttet til de operative gevinstene ved en forlengelse av rullebanen, og at nytteverdien ved tiltaket fortsatt ble vurdert som begrenset sett opp mot forventede investeringskostnader. – Vi har ikke fått noen henvendelser fra flyselskap som har etterlyst investeringer i utbedringer av rullebanen, påpeker Solvik-Olsen.

– Forventer lengre rullebane med de røde Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, sier at flyplassutfyllingen ikke er en gambling, men en lokal tverrpolitisk satsing på et viktig utbyggingsprosjekt. – Vi stopper selvsagt ikke når vi har sagt A, og halveis B. Vi skal fylle opp, sikre Alta Lufthavn som stamflyplass og direkteforbindelse og få millionene tilbake som vi har lagt ut, sier Østlyngen og legger til: – Det er mange klare lovnader fra Stortinget. Dette blir en valgkampsak, og jeg er sikker på at Ap sammen med flere av partiene på Stortinget vil oppfylle signalene og lovnadene som er gitt Alta kommune. Derfor blir det viktig å få skiftet ut dagens samferdselsminister og regjeringen slik at denne saken blir løst, slår Østlyngen fast. Utfyllingen stoppet Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekrefter at det per i dag ikke fylles en stein ut i havet på utsiden av flyplassen. Det er det heller ingen konkrete planer om til tross for at det er avsatt 20 millioner av politikerne på 2017-budsejttet. – Det er ikke mer tilgjengelige overskuddsmasser fra E6. Planen er å fylle helt opp slik at rullebanen kan forlenges i et strekk med 200 meter. Tiltaket vil ikke gi lengre operativ rullebane, men de ekstra 200 meterne med asfaltert rullebane vil være sikkerhetssone. I dag er sikkerhetssonen i sjøen, noe som sannsynligvis kun er et tidsspørsmål før vil bli underkjent av internasjonale luftfartsmyndigheter, forklarer rådmannen. – Skal prosjektet bli liggende halvferdig? – Nei, planen er å fylle helt opp, få på plass nødvendig plastringsstein og påføre toppdekke. Arbeidet fortsetter straks vi får masser tilgjengelig. Deretter skal det asfalteres og monteres lys. Vi regner med at med de 20 millionene som er på budsjett vil være nok til selve utfyllingen til et nivå likt med dagens rullebane. Toppdekke, lys og asfalt kommer i tillegg, men dette vil ha spart Avinor for flere hundre millioner kroner. – Men Solvik-Olsen hevder at de 200 ekstra meterne ikke gir noen operativ gevinst? – Vi er klar over det, men vi har brev fra Luftfartstilsynet som sier det motsatte og er en støtte for vårt syn. Bare en politisk løsning på sentralt hold kan løse denne saken.

Redaktøren anbefaler