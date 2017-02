– Visste ikke om rasfaren

– Det går bare bra med oss, og jeg kjenner ikke til at noen er skadet. Men dette er forferdelig trist, sier Karin Mella, butikksjef på Coop-butikken i Longyearbyen, som er altaværing men har bodd på Svalbard i mange år.

Raset tok seks leiligheter i området like under «Sukkertoppen» der Mella bodde tidligere.

– En kollega av meg bodde i det huset, men hun har heldigvis nylig flyttet herfra. Ellers bor det jo mange der, og noen måtte hoppe ut av vinduet, forteller Mella.

– Skal de hente noe, må det skje under oppsyn, sier hun.

Hun har hatt mange innom butikken etter at snøskredet gikk tirsdag formiddag.

– Mange er lei seg, og ei var helt på gråten. Når noe sånn som dette skjer nå, gjenopplever vi ulykken fra 2015. Man får vondt i magen, sier hun.

I 2015 gikk det et snøras som tok flere bolighus og to menneskeliv gikk tapt. Hun kjenner flere som ikke får hentet tingene sine, og på den liille plassen er mange berørt.

– Visste dere ikke at det var rasfare?

– Nei, vi visste ingenting, og de verste er at de som bor der også skal ha sagt at de ikke har fått noe forvarsel. Her hører man om den ene eksperten foran den andre som skal hjelpe og gi beskjeder så alle skal være trygge. Og så hører man ingen ting, sier Karin Mella tydelig opprørt.

Rart vær

Hun forteller videre at det har vært et underlig vær i det siste.

– Det har vært mye dårlig vær her i et par-tre dager, våt og tung snø. Det har vært kuldegrader, men så mye mildvær og snø. Det har vært så rart her i Longyearbyen, før lå det små hvalrosser og is på fjorden. Nå er det bare mildvær. Og for tre uker siden gikk tre isbjørner rundt her, kanskje de ikke finner mat, forteller hun.

Hun forteller at hun hadde en kollega som hadde spekulert i om det kunne gå ras. Men de fikk ikke noe varsel om det.

– Hvordan er situasjonen der nå? Er det lett å se hvor man kan bevege seg?

– Ja, det er veldig lett å se hvor det er farlig. Og det kan jo skje mer, sånn som været er nå. Jeg er i alle fall veldig glad for at det ikke gikk noen liv tapt denne gangen, sier Karin Mella.