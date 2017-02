– Lag ditt eget nordlys

– Her skal en få lære om nordlysforskningen til Kristian Birkeland, men også å lage sitt eget nordlys og å vinke og synge til nordlyset, forteller kirkeverge Gunnar Tangvik.

Karaoke

I kjelleren på Nordlyskatedralen jobbes det nå for fullt med å designe og få på plass den nye turistattraksjonen Nordlysattraksjonen. Det blir et interaktivt opplevelsessenter. For tiden pågår arbeidet med de ulike installasjonene for fullt. Her får vi oppleve nordlyskaraoke, lære om historien, både det mytiske og den vitenskapelige utviklinga for nordlyset, eller å vinke til nordlyset og prøve å skape sitt eget nordlys.

Spennende

Designer Rosa Hernandéz synes det har vært en spennende arbeidsprosess.

– Det har vært spennende å jobbe med nordlys som tema og prøve å formidle hvordan nordlyset har påvirket livet her. Det er mye som spiller sammen, scenografi, design, programmering og teknologi. Nå er jeg veldig spent på resultatet, sier designeren.