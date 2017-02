«Mistenkelige personer» var fra vekterselskap

Alta Brannstasjon gikk mandag kveld ut med en advarsel på sine facbooksider. Her fremgikk det noen hadde gått rundt i Rafsbotn-området, og utgitt seg for å representere Alta brannvesen.

Meldingen er i ettertid endret (se posten nederst):

– Det viste seg å være 2 personer fra et "vekter" selskap som ønsket å selge sitt produkt. Ansatte ved Alta brannvesen vil alltid legitimitere seg med id kort når vi tar kontakt med personer i hustanden, heter det i en oppdatering på Alta brannstasjon sine facebooksider.

Ved operasjonssentralen hos Finnmark politidistrikt bekreftes dette:

– Vi har fått tilbakemelding om at det er snakk om folk fra et alarmselskap som kjører rundt og gjør undersøkelser. De har fremvist gyldige ID-papirer. Så her kan det være snakk om en misforståelse, sier operasjonsleder Sverre Andre Opdahl til Altaposten.