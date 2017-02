Gir pant på plastposer

Platebutikksjef Gunnar "Puskas" Schwaiger er ikke snauere enn at han utlover pant hvis kundene returnerer plastposene fra butikken. For den lille posen betaler han 1 krone, mens den store gir 2 kroner i retur.

– Posene må imidlertid være intakt og ikke mishandlet på noe vis, smiler Puskas, om sitt nye stunt.

I tillegg til den miljømessige siden ved å resirkulere plast, medgir han blankt at den handler om sunn fornuft og pluss-pluss på alle tenkelige måter.

– Det er høy kvalitet på posene jeg sender med kundene, med logo og det hele. Det koster mye mer enn to kroner for meg å produsere disse posene, så da frister jeg mer enn gjerne med pant for å få posene tilbake i "hus", sier Puskas, som har funnet seg til rette i nye og midlertidige lokaler i Parksenteret.

Puskas vil nødig framstå som politisk korrekt i disse "plasttider".

– Selvfølgelig er jeg opptatt av at plast ødelegger natur, men dette handler først og fremst om sunn fornuft. Hvis jeg får til en intern resirkulering med mine kunder, så er vi alle happy, mener han.