Solvik-Olsen under press fra sine egne

– Alta/Hammerfest-krangel bare mild bris ... Ikke mer enn småkrusning mot det som skjer på Helgeland.

Altaposten har i flere artikler belyst strukturendringene for flyplass og sykehus på Helgeland som har flere paralleller til samme type debatt i Finnmark. Nå tyder mye på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil legge fram en svært streng prioritering med hensyn til investeringer i nye lufthavner i Nord-Norge. Det er i så fall dårlig nytt for planene om storflyplass i Hammerfest og Mo i Rana.

Frp er jokeren

Et oppslag i Helgelands Blad fredag viser at lokale Frp-lag på Helgeland er svært aktiv for å påvirke det Frp-styrte samferdselsdepartementet. Dersom regjeringen velger å ikke skrive inn storflyplassen på Hauan utenfor Mo inn i Nasjonal Transportplan (NTP), en investering med dagens priser på mellom to og tre milliarder kroner, vil neppe heller Nye Hammerfest Lufthavn på Grøtnes få plass i plandokumentet. Stortinget har gitt et tvillingsignal om støtte til flyplassutbyggingen i Hammerfest og Mo i Rana, og knyttet de to planlagte prosjektene sammen. Vi må imidlertid tilbake til stortingsmeldingen om virksomheten Avinor i 2012/13 for å finne føringene fra Stortinget. Her heter det:

«Komiteen ser positivt på at Avinor planlegg vidare med sikte på ei investering i ny lufthamn på Helgeland i Mo i Rana og ny lufthamn i Hammerfest, og at det blir arbeid vidare med utgreiingar av spørsmålet om ny lufthamnløysing for Lofoten. Komiteen legg i tråd med regjeringa sitt forslag til grunn at Avinor vil bli tilført midlar for å kunne gjennomføra investeringar i nye lufthamner på Helgeland og i Hammerfest.»

Råd fra Frp lokalt

Ni lokallag av Frp på Helgeland har sendt brev til partileder Siv Jensen med krav om å bli hørt i flyplass-saken. Foranledningen er fylkesårsmøtet i Nordland Frp, som ikke gjorde vedtak om et forslag til uttalelse om flyplass-strukturen på Helgeland. Forslaget ble bare sendt til partiets stortingsgruppe, uten realitetsbehandling i fylkeslaget.

Dette har fått lokallagene i Vefsn, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna og Vega til å sende et brev, med omfattende dokumentasjon, direkte til partileder Siv Jensen. Lokallagene sender også brevet som en reaksjon mot det de mener er en kampanje for Hauan i regi av partifelle og avtroppende stortingsrepresentant, Kenneth Svendsen, skriver Helgeland Blad.

– Vi mener også at truslene om nedleggelser av lokallag og utmeldinger som fremkom i debatten på siste årsmøte i Nordland FrP, ikke følger de demokratiske spillelinjene som dette partiet er grunnlagt på. Vi er av en klar oppfatning at disse truslene var med på å påvirke årsmøtets vedtak om å oversende uttalelsen til stortingsgruppen uten å realitetsbehandle, heter det i brevet.

På oppløpssiden

Ifølge Bergens Tidende sitter Høyre og Frp sammen med KrF og Venstre for å bli enige om prioriteringene i forkant av at regjeringens forslag presenteres. Så langt Helgelands Blad har kunnet bringe i erfaring, vil ny flyplass i Bodø være det prioriterte flyplass-prosjektet i Nordland, slik også Avinor har gått inn for i sitt forslag. Men ordvalg knyttet til eventuell ny flyplass på Helgeland er også imøtesett med spenning.

Ifølge Helgelands Blad sies det på informert hold at Hauan-prosjektet (Mo i Rana) vil bli omtalt i generelle vendinger, uprioritert, plassert ut mot slutten av planperioden, etter 2025. Spørsmålet er om det også blir resultatet for «tvillingen» Hammerfest Nye Lufthavn. Den nye flyplassen i Bodø som skal bygges rundt 900 meter fra dagens for å gi plass til nye næringsareal, er kostnadsberegnet til mellom fire og fem milliarder kroner.

Droppet saken

I brevet fra de ni Frp-lokallagene til partileder Siv Jensen hevdes det at de representerer et klart flertall av partiets velgere på Helgeland. Det er lokallagene i Vefsn, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna og Vega som nå går rett til partiledelsen med sin bekymring. De viser også til at flyplasstruktur har vært et ikke-tema i valgkampen i 2013. I brevet forklares dette på følgende måte:

«Bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, på bekostning av øvrige lufthavner på Helgeland, har vært over lang tid vært den mest kontroversielle politiske saken i regionen. Den har vært så kontroversiell at stortingsrepresentant Kenneth Svendsen, var enig i at vi måtte la denne saken ligge i valgkampen i 2013. Bare på den måten kunne Fremskrittspartiet drive valgkamp på Helgeland.»