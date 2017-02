– Med Ap får vi aldri sykehus

Posisjonspartiene er skuffet over handlingslammelsen i Alta Ap for å få spilt inn utredningen gjort av Oslo Economics (OE) til sentrale myndigheter. OE er det anerkjente analysebyrået som har gjort flere nasjonale utedninger for ulike departement, og som gjorde den meste kjente helseutredningen Norge da de utredet sykehusplassering i Møre og Romsdal. I utredningen om sykehusstrukturen i Finnmark anbefaler de at nytt sykehus må bygges i Alta i stedet for Hammerfest, og at det vil gi betydelig samfunnsøkomiske og helsemessige gevinst.

– I praksis har ikke ordfører og dagens posisjon gjort noe som helst for å få stortings- og regjeringsmiljø til å vurdere rapporten. Dette arbeidet framstår som en tvangsøvelse for ordfører Monica Nielsen, noe som står i sterk kontrast til at hun framstiller seg selv som en sterk forkjemper av både fødeavdeling og akuttjenester i Alta. I praksis sykehus, men jeg etterlyser at posisjonen ikke bare prater, men er villig til å gjøre en jobb for at innbyggerne våre skal kunne få helsetjenester på linje med andre kommuner av samme størrelse ellers i landet, sier Venstres Trine Noodt.

I praksis ingenting

Siste kommunestyremøte ble avsluttet med et spørsmål fra Noodt til ordføreren om hva som er gjort for å aktualisere og bruke rapporten fra OE til å få konkrete resultater.

– Det handler om å vise engasjement, jobbe mot sine partifeller på Storting og fylke. Det er nokså innlysende at Alta Ap kvier seg for denne jobben fordi de ikke får respons verken i Vadsø eller Oslo. Rapporten fra OE er i seg selv et så sterkt argument at dersom helsepolitikerne i Ap med den i hånd hadde forlangt at den ble lagt til grunn, ville verken Frp eller støttepartiene Venstre og KrF oversett utredningen, sier Noodt.

– Har ikke ordføreren rett i det hun poengterte i sitt svar, at Venstre er støtteparti for regjeringen og har langt bedre påvirkningsmuligheter?

– Hun har rett i at Venstre kan dytte denne saken i riktig retning, spesielt dersom Ap følger opp med krav. Vi jobber mot stortingets helsekomite og Venstres representant her har ved flere anledninger tatt opp saken. Men vi må ha Monica og Ap med på laget. Så langt har hun og posisjonspartiene i Alta i praksis ikke gjort noe som helst, slår Noodt fast.

Haster

Både i sitt svar til kommunestyret, og overfor Altaposten, understreker Alta-ordføreren at dette er saken som har hennes topprioritert, og at hun i mange, mange år har jobbet aktivt både for sykehus med fødeavdeling og akuttjenester.