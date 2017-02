– De svakeste betaler for plusstallene

Det er beskjeden fra opposisjonen i kommunestyret til ordfører Monica Nielsen og og «finansminister» Ole Steinar Østlyngen.

– Det er fint med å bygge fond og ha plusstall, men det som ikke er bra er at samtidig med positiv vekst i kommuneøkonomien, så kutter altså Ap lærerstillinger og tiltak for de nederst ved bordet. Ordførerpartienes prioriteringer rammer de svakeste som trenger hjelpen mest: I barnevernet, i PP tjenesten og i psykiatrien, påpeker gruppeleder for Venstre, Trine Noodt og legger til:

– Med tanke på de som nå får et dårligere tilbud synes jeg ikke det er grunn til å smile så bredt.

Kriitisk opposisjon

– Det er regjeringen og ikke økonomistyringen til Ap som har gitt et historisk overskudd.

– Alle piler peker opp Ordførerpartiene hevder de har fått optimismen tilbake i Alta.

Det sier gruppeleder for Frp i kommunestyret og førstekandidat for Frp i høstens stortingsvalg, Bengt Rune Strifeldt. Han er mer enn lei av det han betegner som feilaktig selvskryt av «finansminister» Ole Steinar Østlyngen. I det minst mener Strifeldt at de kan bruke noen få kroner av overskuddet til en blomsterhilsen til Høyre/Frp-regjeringen.

– Vi får stadig meldinger fra hele landet at kommuner og fylkeskommuner er ute å forteller om topp økonomiske driftsresultat på 2016-regnskapet. Det skyldes like lite god økonomistyring som det historiske overskuddet i Alta. Æren må regjeringen få som har gitt kommunene historisk gode kår som nå viser seg i store driftsoverskudd i regnskapene for 2016, påpeker Strifeldt og legger til:

– Så min oppfordring til ordfører Monica Nielsen er å bruke noen kroner på å sende en blomsterhilsen til regjeringsbygget og takke for gode rammevilkår.

Historisk resultat

I posisjonspartiene Ap, SV, MDG og KrF har det historiske gode regnskapsresultatet blitt feiret, og noen blomster til regjeringsbygget kommer nok ikke fra Alta.

– Vi er glade for at kommunene ikke sultefores på samme måte som tidligere med borgerlig styre, men fra det til å si at det er blitt bedre rammer for kommunene enn det ville vært med et annet stortingsflertall er å dra det for langt. De alternative statsbudsjettene fra rød-grønn opposisjon på Stortinget ville ikke gitt mindre penger til kommunene, for å si det sånn, sier SVs varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Hun gleder seg over at det i kommunen som hennes parti er med å lede, har et mindreforbruk på de fleste driftspostene i regnskapet.

– Det viser at den økonomistyringen vi har jobbet intenst med etter at vi inntok rådhuset gir resultater. Da Bengt Rune og Frp tok over i 2011 lovte de effektivisering, kutte stillinger og store sparte lønnskostnader. Da vi overtok viste det seg at antall stillinger med en Frp-leder av adminsitrasjonsutvalget hadde økt med flere hundre. Nå har vi satt bremsene på og antall stillinger har nærmest stått stille, klargjør varaordføreren.

Tallenes tale

Frp understreker at det er veldig bra at kommuneøkonomien er blitt styrket. Det er selvskrytet til Østlyngen og ordfører Nielsen han vil dempe.

– Årsaken er nok ikke helt slik ordfører og finansminister Ole Steinar Østlyngen hevder. Alta kommune har rett nok et netto driftsresultat på 38,5 millioner kroner, og noen faktorer som spiller vesentlig inn er økte inntekter og reduserte utgifter. Utfra vedtatt budsjett i desember 2015 ser vi svært store økninger på inntektene. Her kan nevnes:

Integreringstilskuddet økt med 11,027 millioner

Skatteinntekter, med fradrag for redusert inntektsutgjevning økt med 17,171 millioner

Reduserte renteutgifter 2,556 millioner kroner

– Totalt sett utgjør økte inntekter pluss reduserte utgifter på disse tre postene med 30,754 millioner kroner og da ser alle at økonomistyringen til finansministeren ikke spiller større rolle for resultatet, konkluderer gruppelederen til Frp.

Tar sin del æren

Venstre har analysert regnskapet for 2016 og kommet til samme konklusjon som Frp. Partiet har funnet tak i de samme postene som Frp. Her er det lite økonomistyring og mye gode rammebetingelser, ifølge Alta Venstre.

– Sett i forhold til netto driftsresultat handler mye om forhold utenfor politisk ledelse innflytelse og «handlingsrom». Venstre har fått gjennomslag for en styrking av kommuneøkonomien på 1,73 milliarder over Statsbudsjettet, og 6,9 millioner av dette går til Alta.