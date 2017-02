SV i Finnmark rakner

Berg og Harila har vært selveste «påleggskalvene» i SV, unge fremmedstormende politikere som skulle gi SV i Finnmark en ny storhetstid. Berg trakk seg torsdag fra stortingslista hvor han var foreslått på 2. plass av nominasjonskomiteen. Lørdag kveld kunne i.Finnmark fortelle at den foreslåtte 3. kandidaten Hanne Harila også har gitt beskjed om at hun ikke er kandidat for SV ved høstens valg.

Tillitskrise

Alt tyder på en dyp tillitskrise i Finnmark SV. Lokalpartiet i Alta har gjort det klart at de ikke har tillit til Johnny Ingebrigtsen, og har bedt om at han skiftes ut som partiets helstidspolitiker i fylkesregjeringen til Runar Sjåstad (Ap) hvor SV har en av fire heltidspolitikere. Ingebrigtsen er leder for hovedutvalget for kompetanse og har ansvaret for de videregående skolene, inklusiv Alta videregående skole. Årsaken til mistilliten er det Alta SV mener er en svært kritikkverdig oppfølging av Bruer-saken, arbeidskonflikten som den ansatte Bjørnar Bruer ved skolen i Alta har vunnet mot fylkeskommunen i to rettsinstanser. I begge dommene får fylkeskommunen sviende kritikk for sin rolle som arbeidsgiver hvor de blant annet urettmessig har anmeldt Bruer fem ganger.

SV-toppen ble varslet fra legehold om at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole, som han har det politiske ansvaret for, gjorde ansatte syke. Med unntak av å bringe varselet videre til fylkesrådmannen gjorde Ingebrigtsen ingenting, og fulgte heller ikke opp med å forsikre seg om at eventuelle tiltak fra administrasjonen hadde gitt nødvendige forbedringer. Det som har fått begeret til å flyte over hos hans partifeller i Alta er at han har nektet å beklage eller unnskylde den måten fylkeskommunen behandlet Bruer på.

Bruer-saken ligger bak

Overfor Altaposten har Tommy Berg bekreftet at Bruer-saken ligger bak avgjørelsen om å trekke seg. Han reagerte sterkt på at partifeller i stedet for å gå inn i realitetene på Bruer-saken trakk hans og Alta SVs motiv i tvil. Flere hevdet at mistilliten som var reist fra Alta kom fordi Ingebrigtsen hadde utfordret Berg på den foreslåtte 2. plassen på stortingslista. Styremøtet i Finnmark SV har gitt Ingebrigtsen full tillit til å fortsette som heltidspolitiker og leder av hovedutvalget for kompetanse.

Tommy Berg vil overfor Altaposten verken bekrefte eller avkrefte at utmeldelsen til Hanne Harila er samkjørt med hans beslutning.

– Jeg har ikke snakket med Hanne etter at det ble kjent at hun har trukket seg. Derfor vil jeg ikke ha noen formening om hva hun begrunner beslutningen om å trekke seg fra lista. For egen del har jeg ikke lagt skjul på hva årsaken til min beslutning var. Den er også kommet godt fram i media. Mitt ønske var å skape ro, og jeg er fortsatt glad i SV og skal gjøre en jobb for partiet videre, men da på hjemmebane og i samferdselsutvaglet om jeg ikke blir skiftet ut her.

– Våre opplysninger tilsier at du og Harila har stått nær hverandre politisk?

– Hanne er en usedvanlig dyktig politiker med høy integritet som jeg har lært svært mye av, ikke minst når det gjelder landbrukspolitikk. Vi har samarbeidet godt, men tro meg på at kveldens nyhet kom overraskende, sier Berg.

– Har flere kvalifiserte

Leder av Finnmark SVs nominasjonskomité, Pål Gabrielsen, sier til iFinnmark at han ikke er bekymret for fylkeslaget videre framtid, og mener partiet har flere kvalifiserte som kan ta over som nye kandidater.

– Det er ikke en heldig situasjon, det er beklagelig, når det er så kort tid til årsmøtet, sier Gabrielsen. Nominasjonskomiteen vil nå holde møte før selve årsmøte som er allerede neste helg. Vi skal ta dette til etterretning, se på nye kandidater og sammensetningen. Vi bør komme fram til nye innstillinger før årsmøtet, uttaler Pål Gabrielsen til iFinnmark.

Kilder både i Finnmark Bondelag og i SV forteller til Altaposten at Harila nyter stor tillit både i bondelaget og i partiet. Hun driver egen gård i Vestre Jakobselv og politisk har hun hatt et sterkt engasjement i landbrukspolitikken. Når både hun og Tommy Berg nå er uaktuelle til lista, og partiet ser mer splittet ut enn noen ganger tidligere, er det dårlig nytt foran årsmøtet i Alta neste helg og den kommende valgkampen.