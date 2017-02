Mener Alta og Hammerfest er uaktuelle

Leder i Finnmark Venstre, Leif Wasskog, liker signalene om om ytterligere 1200 statlige arbeidsplasser til distriktene i tillegg til de 630 som allerede er plassert på kartet.

– Vi ønsker oss levende lokalsamfunn i hele Norge. Statlige arbeidsplasser bidrar til et mangfoldig arbeidsmarked. De bidrar til stabilitet i sårbare lokalsamfunn. Venstres samarbeid med Høyre og FrP i denne saken er motivert av å tilføre kompetansearbeidsplasser til distriktene, påpeker Wasskoge og synes det er underlig at det største opposisjonsparteit Ap ikke klarer å bli enige om utflyttingen er bra eller dårlig.

Venstre pådriver

Ifølge Finnmark Venstre har partiet lenge arbeidet for at statlige virksomhet skal flyttes ut til distriktene i langt større grad enn tidligere. Venstres samarbeid med Høyre og FrP i denne saken er motivert av å tilføre kompetansearbeidsplasser til distriktene, ifølge Finnmark Venstre. Fylkespartiet mener også at all nyetableringer av statlige virksomhet bør legges til distriktene. Regjeringen og Venstre åpnet denne uken for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet. Fra før er 630 arbeidsplasser så langt i stortingsperioden vedtatt utflyttet eller nyetablert utenfor hovedstaden. I Ap er det langt fra alle som liker det som skjer.

– Jeg er glad for alle nye statlige arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo. Men å flytte ut eksisterende arbeidsplasser er noe ganske annet. Jeg mener partiprogrammet bør presiseres på dette punktet, sa byrådsleder Raymond Johansen til NTB fredag.

Det er kommet fram en åpen strid mellom Aps partisekretær Kjersti Stenseng og hennes forgjenger i jobben, Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.

Forstår reaksjonene

Wasskog sier at han har forståelse for reaksjonene fra Oslo. Han viser til at det er spesielt vanskelig for de arbeidstakerne med familier som må bryte opp eller finne nytt arbeid i hovedstaden.

– Det er lagt opp til gode fleksible overgangsordninger som letter flyttingen. Evalueringen i etterkant av tidligere flyttinger har vist at det totalt sett har vært vellykket med utflytting av arbeidsplasser. Kompetansen har faglig sett blitt uendret eller bedre på de nye stedene, og arbeidstakerne med familie har kommet godt ut av det. Det er ikke en mobbing av Oslo som Raymond Johansen hevder. Det er del av en nødvendig endring. Statlig kompetanse må spres for å styrke hele landet, konkluderer fylkeslederen i Venstre.

Ikke til Alta eller Hammerfest

Venstre-lederen mener man bør merke seg at 50 nye statlige arbeidsplasser på et lite sted har vesentlig større effekt enn 50 nye i Trondheim eller Stavanger. Majoriteten av de statlige arbeidsplassene som er blitt flyttet ut, har gått til storbyene Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er en uheldig tendens. Det gjør at vi får store regionhovedsteder som underbygger sentraliseringstendensen som Høyre – FrP regjeringen har stått for. Vi i Finnmark Venstre er sterk motstander av ytterligere regionsentralisering. Vi ønsker at nye statlige arbeidsplasser skal legge til mindre steder enn det har blitt gjort til nå. Det betyr at vi kunne tenkt oss at statlige arbeidsplasser som eventuelt flyttes til Finnmark legges utenom de store vekstsentrene Alta og Hammerfest, klargjør Wasskog.