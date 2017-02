Dette gjør folkehelse-sjefen forbannet

Alta kommunes folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik som er sentral i prosjektet «Sykkelbyen Alta» er rett og slett rasende over at offentlige instanser ikke vil være med å legge til rette for at fleste mulig skal være fysisk aktive.

– Jeg hadde vært på Aronnes barnehage på en befaring og svinge ut på fylkesveien. Dette var synet som møtte meg. Hvordan i alle dager tenker de som har ansvaret for brøytingen av E6 at noen vil gidde å sykle når de møtes av slike forhold? De som bruker sykkelen vinterstid forlanger langt fra stuegulvforhold på gang- og sykkelveien, men når de møtes av en hinderløype av store snøklumper vil de fleste gi opp, slår Gjermund Abrahamsen Wik fast noen minutter etter at han har avlevert fotografiske bevis på forholdene rundt klokken 13.00 fredag.

Rasende

Han innrømmer at det på turen opp til Altaposten kom noen sterke gloser rettet mot Mesta som brøyter fylkesveien over Aronnes.

– Ja, jeg er rett og slett forbannet. Det er ikke første gang vi opplever dette på Aronnesveien. Det har gjentatt seg en rekke ganger etter at jeg begynte å jobbe i Alta kommune med Sykkelbyen Alta, og tilrettelegge for økt aktivitet. Alta kommune gjør en god jobb med å brøyte gang- og sykkelveiene, men det ødelegges når de som har ansvaret for å brøyte hovedveiene brøyter tilbake snø og isklumper, forteller Abrahamsen Wik.

– Har du ikke forståelse for at brøyting av hovedveien må gjøres, og at det kan medføre at rester blir kastet inn på gang- og sykkelveien?

– Selvfølgelig, men når en ødelegger for andre må det være en god regel at en rydder opp etter seg. Alta kommune har samarbeidsmøter ved andre veieiere og har tatt dette opp, uten at vi ser noen synlig resultat. Min personlige mening er at Alta kommune raskest mulig etter at slike ting blir påvist foretar brøyting og deretter sender ei kraftig regning til de som har forårsaket forholdene.

Lite motiverende

Folkehelsekoordinatoren har siden han startet å jobbe med sykkelbyen og folkehelse i 2010 skapt gode resultat. Nå er bruk av sykkel også på vinterføre en prioritert oppgave.

– Hvor viktig er det å ha gode forhold på sykkelveiene?

– Helt avgjørende for at vi skal lykkes med å få flere til å bruke sykkelen vinterstid. Jeg får bruke en far som kom til oss for en tid tilbake og fortalte om at han etter lang tid med motivering hadde fått kone og barn ut på sykkel selv om det var vinter ute. Det ble møtt av lignende forhold som bildet viser, og det ble selvsagt en kort tur som heller ikke ble gjentatt. Vi ser dessverre en liten nedgang hos befolkningen i Alta i bruken av sykkel vinterstid. Det er en utvikling som er umulig å snu om vi ikke får gjort noe med brøytingen, klargjør folkehelsekoordinatoren.

– Er Aronnesveien bedre eller verre enn andre strekninger?

– Helt klart en gjenganger i forhold til de negative tilbakemeldingene vi får. Det kommer også gjentatte kritiske tilbakemeldinger på forholdene på gang- og sykkelveien i Tverrelvdalen.

Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med Mesta for å få en kommenar til saken, men har ikke lykkes.