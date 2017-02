– Ingen god idé å stå alene

Laila Davidsen er inne som representant for Høyre på finnmarksbenken på Stortinget. Her møter hun som vara for Frank Bakke-Jensen som er blitt minister i Høyre/Frp-regjeringen. Davidsen går nå aktivt ut og provoserer fram en regiondebatt i Finnmark.

– Min påstand er at det ikke er noen god idé å melde oss ut av debatten og si at Finnmark skal stå alene. Med det setter vi Finnmark på sidelinja og gjør at vi kan bli innlemmet i en større region mot vår vilje. For meg er det vanskelig å se at regjering og Storting kan åpne for at Finnmark skal stå alene som en region når resten av fylkene i landet samles i fire regioner, forklarer Davidsen til Altaposten.

Får helseansvar

Hun mener signalene er svært klare fra sentralt hold på at det nå kommer en regionreform basert på at en håndfull regioner i landet. Mye tyder på at antall regioner kan bli så lavt som fire og de gamle fylkeskommunene blir historie.

– Motivet for regionreformen er ikke sentralisering, men det stikk motsatte. Det handler om å kunne desentralisere makt og gjøre distriktsregionene sterkere med større innflytelse over egen utvikling. Skal statlige oppgaver ut på regionnivå krever det at de som skal utføre oppgavene er store og sterke nok til å kunne forvalte det nye ansvaret, blant annet ved å bygge opp administrative fagmiljø, påpeker den tidligere Alta-ordføreren.

Hun sier at det ikke er besluttet hvilke oppgaver som skal ut til de nye robuste regionene, men det er blant annet snakk at de skal kunne overta ansvaret for helsetilbudet som i dag ligger hos regionale helseforetak. I Nord-Norge er det Helse Nord som har ansvaret for spesialisthelsetilbudet.

Toget går

Hun er fra sin posisjon på Stortinget overrasket over at regionreformen debatteres aktivt alle andre steder enn i Finnmark.

– Toget går nå. Ønsker vi å være med kan vi ikke bli sittende på stasjonen. I Troms går debatten. Et eksempel er Troms KrF som nylig gikk ut med sitt forslag om en nordlig region bestående av Finnmark, Troms og den nordligste delen av Nordland. Da snakker vi om en størrelse som kan samsvare med tanken bak regionreformen. For egen del synes jeg en slik løsning er langt å foretrekke framfor hele Nord-Norge som en region, klargjør Davidsen.

Hun tror det er lettere å beskytte både lokalisering og kompetansemiljøe i Finnmark om finnmarkingene går aktivt inn i debatten i stedet for å komme halsende etter.

– For selvsagt skal Finnmark ha sin del av arbeidsplaser og lokalisering om vi blir med i en ny og større region, men min vurdering er at for å lykkes må vi sette premissene i debatten.