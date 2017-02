– Andre har ryggrad å sammenligne med kokt spaghetti

Bergs motkanidat til 2. plassen var Johnny Ingebrigtsen som er lansert som Hammerfests- og kystens kandidat. Ingebrigtsen er en av fire heltidspolitikere i «fylkesregjeringen», og har ansvaret for de videregående skolene og da også Alta videregående skole. Han ble tidlig varslet om at arbeidsmiljøet var under dramatisk utvikling. Alta-legen Olav Gunnar Ballo ba om at det ble tatt grep for å rydde opp fordi arbeidstakere ble syke av forholdene på skolen, men Ingebrigtsen gjorde ikke noe annet enn å gå videre med varslet til fylkesrådmannen. Han fulgte heller ikke opp saken, og har senere fortalt at han forble ukjent med forholdene med unntak av det han fikk med seg fra media. I ettertid har SV-toppen nektet å si unnskyld til Bjørnar Bruer som i to rettsinstanser vant fram mot fylkeskommunen og ble tilkjent rekorderstatning. Styret i Finnmark SV behandlet mistilliten med Ingebrigtsen på styremøte torsdag. Til tross for knallhard kritikk internt i SV for sin behandling, konkluderte styret med at de har full tillit til Ingebrigtsen og at han vil fortsatt vil ha han som heltidspolitiker. Nominasjonen avgjøres kommende helg når Finnmark SV møtes til års- og nominasjonsmøte i Alta.

I går bekreftet Tommy Berg at han trekker sitt kandidatur til stortingslista til SV. Berg var innstilt på 2. plass av nominasjonskomiteen. Han og Alta SV har krevd at partiet tar et oppgjør med håndteringen av Bruer-saken som SV har politisk ansvar for ved å sitte i «fylkesregjeringen» sammen med Ap og KrF.

Tommy Berg ville fredag kveld ikke gi kommentarer om rundt styrets behandling av mistillitsforslaget som var reist fra Alta SV, og at styret i Finnmark SV har gitt Ingebrigtsen full tillit. Heller ikke at han i tillegg til å trekke seg fra SV-lista har stilt sin posisjon i hovedutvalget for samferdsel til disposisjon for partiet.

– For meg vil fokus framover å være på politikk og visjoner for Alta-regionen. Alta SV har vist ryggrad i Bruer-saken, og på samme måte må vi også i andre saker stå på for de «små» mot systemet. Politisk ansvar er å vise hva vi står for og ha en politikk der våre velgere kan kjenne seg igjen, forklarte imidlertid Berg fredag da det ble kjent at hadde trukket seg og la til:

– For meg er egne posisjoner uten betydning. Langt viktigere er det at jeg hver dag skal kunne stå opp og se meg i speilet og vite at jeg har stått opp for det jeg tror på. Det betyr at jeg ikke kan gå på akkord med mine egne meninger. Må jeg det går jeg heller ut av politikken.

Både på sosiale medier, meldinger på telefonen og folk som har tatt kontakt har utrykt respekt for avgjørelsen. Berg forteller til Altaposten at han er overrasket over alle støtteerklæringene han har fått, ikke minst fra partivenner i andre deler av Finnmark og fra både meningsfeller og motstandere i Alta.

– Det er klart det varmer, og ikke minst at et samlet Alta SV har stått opp i Bruer-saken og gitt partiet et menneskelig og moralsk ansikt.

– Umulig uten Tommy

Varaordfører i Alta og styremedlem i Alta SV, Anita Håkegård Pedersen, sier at hele lokalpartiet beklager avgjørelsen til lokalpartiets leder.

– Han har vært krystallklar hele veien i Bruer-saken, og at han nå tar konsekvensen av at hans og Alta SVs motiv trekkes i tvil, er forståelig. Vi har ønsket han sterkt på 2. plassen på SV-lista, og tror han blir umulig å erstatte. Ikke minst om vi tenker på muligheten for å få oppslutning i Alta. Med Tommy på 2. plass ville han både ha trukket tradisjonelle SV-velgere, men ikke minst appellert til mange nye, sier Håkegård Pedersen.

– Kirsti Bergstø åpner for en ny Alta-kandidat?

– Jeg har sett det, men hvem i alle dager skulle det være? Vi har dyktige og unge politikere, men foreløpig er det nok litt for tidlig for de som kunne være aktuelle.

– Så da blir dere å gå til valg med Johnny Ingebrigtsen på 2. plassen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere Ingebrigtsen kandidatur. Det jeg ser er at årsmøtet i Finnmark SV har en stor jobb foran seg med å presentere en politikk, saker og løsninger som vil friste velgerne i Alta. Klarer vi ikke det går vi en blytung valgkamp i møte. I så måte blir årsmøtet neste helg utrolig viktig med tanke på høstens valg, klargjør Anita Håkegård Pedersen.