Tommy trekker seg: – Jeg gjør dette for å skape ro i partiet

Bruer-saken har krevd et nytt offer, denne gang politisk. Partiets mest populære fylkespolitiker, som gjorde et personlig brakvalg i 2015, ga fylkesstyret klar beskjed torsdag om at han ikke er kandidat for SV ved stortingsvalget. Samtidig har Tommy Berg bedt styret i Finnmark SV vurdere hans tillit som partiets representant i hovedutvalget for samferdsel. Overfor Altaposten bekrefter Berg at han stiller sine posisjoner til disposisjon.

– Jeg gjør dette for å skape ro i partiet. Alta SV har gjort det klart at vi ikke har tillit til måten partiets heltidspolitiker og politisk ansvarlig for de videregående skolene, Johnny Ingebrigtsen, har opptrådt i Bruer-saken. Deler av Finnmark SV har forsøkt å avspore budskapet til Alta SV, med at mistillitsspørsmålet er et ledd i min kamp om plass på stortingslista. Med å gå helt ut av lista kan ingen trekke motivene til meg og Alta SV i tvil, og vi kan opprettholde fokus på å få våre fremste tillitsvalgte til å beklage måten Bruer-saken er behandlet politisk, forklarer Berg.

Dramatisk styremøte

Altaposten fikk sent torsdag kveld tips om dramatikk under styremøtet til Finnmark SV. Mye dreide seg om kravet fra Alta SV om å vurdere Johnny Ingebrigtsens tillit som heltidspolitiker i fylkesregjeringen til Ap, SV og KrF. Ut fra det Altaposten har klart å bringe på det rene ble Ingebrigtsens rolle i Bruer-saken diskutert heftig, ikke minst at han ikke vil unnskylde eller beklage overfor Bjørnar Bruer. Styret konkluderte likevel med at han har styrets tillit, noe som indirekte må tolkes som kritikk av Alta SV som fremmet mistilliten. Ikke minst fikk Alta SV og Tommy Berg gjennomgå på styremøtet av kritikerne for å bruke Bruer-saken i et politisk spill for å kvitte seg med en utfordrer på stortingslista.

– Jeg kan bekrefte Altapostens opplysninger om at Johnny har Finnmark SVs tillit som leder av hovedutvalget for kompetanse, men at styret ikke er fornøyd med den mangel på ydmykhet han har vist i saken. Det var en samstemt oppfatning i styret at Finnmark fylkeskommune, hvor SV sitter som en del av politisk ledelse, har behandlet saken på en dårlig måte. Vi, inklusiv Johnny, må ta vår del av det politiske ansvaret for at menneskelige belastninger Bjørnar Bruer er påført, og at arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole har fått utvikle seg på en måte som har rammet mange. Bruer fortjener en unnskyldning, slår leder i Finmark SV, Kirsti Bergstø, fast. Og legger til:

– Altapostens opplysninger om at motivene til Alta SV for å bringe saken inn for styret ble gjort for å styrke seg i nominasjonen er ikke korrekt. Jeg oppfattet ikke at noen, heller ikke Johnny Ingebrigtsens sterkeste støttespillere, trakk Alta SVs og Tommys motiv i tvil. Diskusjonen gikk utelukkende på behandling av Bruer-saken og ikke nominasjonen.

– Var styrets tillitserklæring til Johnny Ingebrigtsen enstemmig?

– Det ble ikke votert. Ut fra debatten ble det trukket en konklusjon om at han har tillit som leder av hovedutvalget og dermed som SVs heltidspolitiker.

Kontroversiell

Tommy Berg sier til Altaposten at han ikke er ferdig som politiker, selv om han trekker seg fra stortingslista til SV. Nominasjonskomiteen hadde innstilt Alta-kandidaten på 2. plass, men det har lenge vært klart at han ville bli utfordret av Johnny Ingebrigtsen. Han har ingen planer om å skifte parti.

– For meg blir fokus framover å være på politikk og visjoner for Alta-regionen. Alta SV har vist ryggrad i Bruer-saken, og på samme måte må vi også i andre saker stå på for de «små» mot systemet. Politisk ansvar er å vise hva vi står for og ha en politikk der våre velgere kan kjenne seg igjen, klargjør Berg.

– Betyr dette at du vil ut av fylkespolitikken?

– Jeg har bedt styret vurdere min tillit i hovedutvalget for samferdsel hvor kritikken fra enkelte hold har vært personlig og svært tøff. Kritikk er realt når man er politiker med kontroversielle meninger, men detå går en grense. For meg er egne posisjoner uten betydning. Langt viktigere er det at jeg hver dag skal kunne stå opp og se meg i speilet og vite at jeg har stått opp for det jeg tror på. Det betyr at jeg ikke kan gå på akkord med mine egne meninger. Må jeg det går jeg heller ut av politikken.'

– Har min fulle tillit

– Tommy har min fulle tillit. Han er en dyktig politiker med stor integritet, og en som har evnen til å engasjere. Når han velger å trekke seg, er det ikke fordi han er uenig i SVs politikk, men fordi han ønsker å skape ro i partiet. Han har i sitt brev til fylkespartiet og nominasjonskomiteen rådet oss til å finne en mer samlende kandidat enn han og Johnny Ingebrigtsen til den viktige andreplassen, sier lederen av Finnmark SV, Kirsti Bergstø.