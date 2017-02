Loppa unngår tvangsekteskap med Alta

Ifølge toppoppslaget til vg.no fredag kveld er verken en ny storkommune bestående av Alta og Loppa, eller det enda større alternativet med Alta, Loppa og Kvænangen, blant kommunene Høyre/Frp-regjeringen vil opprette. Folkeavstemningene i både Loppa og Kv ænangen ahr sagt et klart nei til å bli en del av storkommunen Alta.

Regjeringen jobber intenst bak lukkede dører for å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang. Flere titalls kommuner kan bli påvirket, men altså ingen i Finnmark.

I Finnmark har Fylkesmannen anbefalt å vurdere bruk av tvang for å slå sammen Gamvik og Lebesby, Nesseby og Tana og mellom Alta, Loppa og Kvænangen.Nå ser det ut til at anbefalingen som ble gjort av tidligere fylkesmann Gunnar Kjønnøy altså vrakes av regjeringen.

Fra før er det klart at Hammerfest og Kvalsund har ønsket å gå sammen i én kommune. Det betyr at dagens 19 kommuner vil bli redusert til 18, slik det nå ser ut etter at regjeringen ikke ser ut til å ville bruke tvang i Finnmark.

Helt siden nyttår har de hemmelige forhandlingene pågått mellom regjeringspartiene Høyre/Fremskrittspartiet, og støttepartiene Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre.

Ifølge vg.no er dette listen hvor regjeringen jobber etter med tanke på vangssammenslåing:

Kommunene som ikke vil sammenslås markert med (nei)

ØSTFOLD:

Spydeberg, Hobøl og Askim

AKERSHUS:

Skedsmo, Sørum og Fet (nei)

VEST-AGDER

Mandal, Marnadal og Lindesnes (nei)

Kristiansand, Søgne (nei) og Songndalen

ROGALAND

Eigersund og Sokndal (nei)

Forsand, Strand og Hjelmeland (nei) eller Sandnes og Forsand

SOGN OG FJORDANE

Balestrand (nei), Leikanger (nei), Sogndal og Luster (nei) eller Balestrand, Leikanger og Sogndal

MØRE OG ROMSDAL

Ålesund. Skodje, Sandøy, Ørskog og Haram (nei)

SØR-TRØNDELAG

Ørland og Bjugn (nei)

NORD-TRØNDELAG

Nærøy, Vikna, Leka (nei) og Bindal (nei) eller Nærøy, Vikna og Leka

NORDLAND

Evenes (nei), Narvik, Ballangen og Tysfjord eller Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy og Vestsiden av Tysfjord (nei)

TROMS

Lenvik, Tranøy, Torsken (nei), Berg (nei)