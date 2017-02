Kirsti innstilt som nestleder i SV

Stortingsrepresentanten fra Finnmark nyter stor tillit i partiet. Audun Lysbakken fra Hordaland og Snorre Valen fra Sør-Trøndelag er innstilt til gjenvalg som leder og nestleder. Nesseby-kvinnen ligger an til å bli den andre nestlederen.

– Kirsti Bergstø er en dyktig politiker som har markert seg på stortinget, og til sammen får vi nå en veldig god ledertrio for SV, sier leder i valgkomiteen, Bård Vegar Solhjell.

– Jeg er veldig glad for å være innstilt som nestleder og håper å få landsmøtets tillit til å bidra enda mer i kampen mot økende forskjeller og rasering av distriktene. Norge trenger en ny kurs, og da trenger vi et sterkt SV som jobber for omfordeling, styrka velferd og mer likestilling, sier Kirsti Bergstø.

Avtroppende partisekretær, Kari Elisabeth Kaski fra Kirkenes, som er førstekandidat til Stortinget fra Oslo, er innstilt som medlem i Arbeidsutvalget i SV, og går dermed inn som den femte personen i ledelsen.