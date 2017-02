– Nå lar vi kommunene selv bestemme

– Vi har vært best i alle år, men med nye lover som kommer neste år, blir Tromsø i sin fulle rett til å lage løyper rett fra byen, sa Østlyngen. Han viste til Altas fortrinn med mange tusen scootere og verksteder og guider, men at fortrinnet kan være borte om fem år.

– Tar de scooteren også fra oss, blir jeg sur, sa en flammende ivrig Ole Steinar Østlyngen (Ap) under næringslivsdagene i 2014. Østlyngen advarte mot at Alta kan havne totalt i bakleksa på grunn av en lovendring som altså nå i mellomtiden har kommet på plass.

– Ingen ting å være redd for. Finnmark er Finnmark, tror Stig Anton Eliassen i Alta Event AS.

– Dette mener vi i Fremskrittspartiet er lokal selvråderett i praksis. Dette åpner for snøscooterløyper, og gir store muligheter for den lokale turistnæringen, sier stortingsrepresentanten.

Finnmark er Finnmark

Spørsmålet er om vi her i Finnmark vil miste gjester, som heller drar til steder som Tromsø og Levi? Alta Event AS driver med scootersafari og nordlysturisme, og eier Stig Anton Eliassen tar livet med ro i forhold til problemstillingen.

– Det tror jeg ikke har noe å si. Finnmark er Finnnmark og noe helt spesielt som folk fortsatt vil komme for å oppleve. Vi har vidda og stillheten, vi har det samiske og reinsdyrene, vi har maten og den friske luften. Vi har så mye her i Finnmark, sier turoperatøren, som sier at konkurranse som følge av oppmykning neppe er noe å være redd for.

La dem tilby

– De færreste reiser til Svalbard kun for å kjøre snøscooter, de drar for å se alt det andre, landskapet, lyset og isbjørn. På samme måte har Finnmark sine fantastiske ting å vise fram. La Tromsø tilby scootersafari, jeg tror ikke vi kommer til å merke færre kunder hos oss av den grunn, sier Eliassen.

At det nå åpnes for vinterturisme med snøscooter, skyldes lovendringer Stortinget vedtok i 2015.

Trygt & hyggelig

– Dette betyr at man nå i kommunalt fastsatte snøscooterløyper kan legge til rette for virksomheter som ønsker å ha snøscooterkjøring som en del av sitt tilbud, sier Jan Henrik Fredriksen. Han nevner følgende eksempler:

– Turkjøring i trygge og godt merkede løyper, kjøring til utkikkspunkt for å se nordlys, eller kjøring til leirplasser for hyggelige måltider, overnatting eller andre friluftsaktiviteter, sier han.