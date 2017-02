– Jeg er så takknemlig

Denne uka ble det overført 15.000 kroner fra Monasalongen, og førstkommende søndag gir Alta IF Fotball overskuddet av kampen mot TUIL til Hildes stamcellebehandling. Fredag morgen sto det 379.955 kroner på kontoen.

– Jeg er så glad og takknemlig for dette, og for all støtten jeg har fått.Tenk at det ble så mye fra Monasalongen, utrolig, sier Hilde Amundsen.

Selv har hun panta tomflasker, solgt strikkevesker, grytelapper og tovete julenisser. Vennene har også stått på hele veien.

– Jeg har også fått penger fra både private og næringslivet. Jeg er så utrolig glad for det, sier Hilde.

Det var like før jul at TV Nord og Altaposten skrev om Hildes kamp mot MS (multipel sklerose).

Den siste uka har vært tøff for Hilde, for hun har hatt et attakk, og mistet blant annet synet på det høyre øyet. Det ble intensiv kortisonbehandling.

Hilde har fått noe av synet tilbake.

– Jeg ser lyst på det. Dette blir den siste kortisonkuren på lenge, nå reiser jeg til Russland snart, sier Hilde med et godt smil.

Ga overskudd

Denne uka kunne Monasalongen overføre 15.000 kroner. – Alle her på jobb synes det er en stor glede å være med på å bidra til at Hilde kan få sin operasjon, og forhåpentligvis en ny hverdag. Kundene syns det er veldig positivt, og at de selv er med på å bidra, sier Mona Vonheim.